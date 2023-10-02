Женщина забеременела второй раз, уже будучи беременной
Первое зачатие австралийки произошло естественным путём, а второе — в результате экстракорпорального оплодотворения. И это совпадение: женщина не думала, что забеременеет, так как её муж страдал раком яичка, и пошла на ЭКО.
Позже врачи обнаружили в матке плод возрастом семь-восемь недель, а также ещё один эмбрион на 18 дней младше первого. Это состояние «двойной беременности» называется суперфетацией, в мире зарегистрировано всего десять таких случаев.