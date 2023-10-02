Как не набирать вес с возрастом

Эксперты рассказали, как остановить набор веса в среднем возрасте. Именно в этот период у большинства людей возникают трудности при попытках похудеть.

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Избыточная жировая ткань может увеличить вероятность развития серьёзных заболеваний, отмечает Рекха Кумар, доктор медицинских наук и эндокринолог из США.

"Наиболее важными последствиями для здоровья, связанными с увеличением веса в среднем возрасте, особенно с накоплением брюшного жира, являются риск резистентности к инсулину, диабета и болезней сердца".

Нередко людям в среднем возрасте сложно избавиться от лишнего веса из-за снижения уровня некоторых гормонов. Внешние факторы также могут способствовать увеличению веса. С возрастом люди, как правило, меньше занимаются физической активностью, что в сочетании с уменьшением мышечной массы, может снизить расход энергии и спровоцировать появление лишних килограммов.