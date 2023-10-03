Эндокринолог рассказал, почему люди не занимаются спортом в зрелом возрасте

Многие считают, что отсутствие спорта в жизни зрелых людей связано с ленью и потерей мотивации. Однако основная причина кроется в том, что у них просто нет на него сил. Подробнее об этом «ФедералПресс» рассказал эндокринолог Алексей Калинчев.

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«Очень много людей после 40 лет так или иначе пытаются заниматься спортом, но у них это обычно не получается. Причина в том, что из-за гипогонадизма, дефицита половых гормонов (речь в первую очередь о тестостероне) банально нет сил», – пояснил врач.

В немолодом возрасте толерантность к нагрузкам резко снижается, а время на восстановление организма, наоборот, сильно увеличивается, отметил Калинчев. Поэтому если человек и доходит до тренажерного зала, то после даже самой легкой тренировки ему требуется несколько дней, чтобы прийти в себя.

Также, по словам эндокринолога, роль играют дефициты. Из-за недостатка витаминов и D-гормона на фоне возросшей физической активности может упасть иммунитет.

«Люди не могут вписать в свою зрелую жизнь спорт и из-за плохого питания с дефицитом общего калоража и неправильной разбивкой по БЖУ. У абсолютного большинства людей нет правильных углеводов в рационе, а для спорта нужна энергия. Энергия – это углеводы. На траве и белке спортом не позанимаешься», – добавил специалист.

Когда питание не налажено, физическая активность только разыгрывает аппетит. Человек начинает есть больше неправильной еды и становится еще толще. А задача похудеть зачастую является одной из основных для занятий спортом.