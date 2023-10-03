Диетолог рекомендовала сочетать мясо с овощами, чтобы сбросить вес

Для того, чтобы не набрать лишний вес или избавиться от уже имеющегося, нужно наладить рацион питания. По словам врача-терапевта, диетолога, доктора медицинских наук Маргариты Королевой, чтобы похудеть, организму нужны источники полноценного белка, но мясо нужно обязательно сочетать с растительными волокнами.