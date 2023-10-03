Диетолог рекомендовала сочетать мясо с овощами, чтобы сбросить вес

Диетолог Королева рекомендовала сочетать мясо с овощами, чтобы сбросить вес
Для того, чтобы не набрать лишний вес или избавиться от уже имеющегося, нужно наладить рацион питания. По словам врача-терапевта, диетолога, доктора медицинских наук Маргариты Королевой, чтобы похудеть, организму нужны источники полноценного белка, но мясо нужно обязательно сочетать с растительными волокнами.
Об этом врач рассказала «Москве 24».
Королева объяснила, что организм тратит много энергии на переработку таких продуктов, что позволяет повысить скорость обмена веществ.
Корме того, такое сочетание продуктов помогает восполнить необходимую норму витаминов, а также белка, который нужен для построения мышечной ткани, заключила Королева.