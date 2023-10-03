Тренер Липатов назвал ходьбу полезной при похудении

Персональный тренер фитнес-клуба «Лига чемпионов», нутрициолог и массажист Иван Липатов рассказал, что делать, чтобы привести тело в форму.

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Эксперт назвал три принципа стройности в беседе с Тульской службой новостей.

Это силовая нагрузка с низкоинтенсивным кардио (например, ходьба) и сбалансированное питание с соблюдением суточной нормы белков, жиров, углеводов и клетчатки.

«Третий — очень важный аспект, о котором часто забывают — это восстановление: здоровый сон, что часто игнорируется», — отметил Липатов.

Начать занятия в спортзале эксперт посоветовал с похода к врачу, так как необходимо знать о своих индивидуальных противопоказаниях. По его словам, можно пробовать разные виды физической активности, главное, чтобы это приносило удовольствие.