Доктор советует сменить режим для борьбы с осенней сонливостью

Доктор Корягина советует сменить режим для борьбы с осенней сонливостью
С приходом осени многие люди испытывают сонливость, хотя четко соблюдают свой режим сна и бодрствования. Главный внештатный терапевт минздрава Пермского края Наталья Корягина связывает это с сокращением светового дня. По ее словам, чтобы избавиться от постоянного желания спать, стоит немного изменить свой привычный режим.
«При наступлении темноты в организме начинает вырабатываться мелатонин — гормон, регулирующий циркадный ритм. Чтобы привести свое состояние и продолжительность сна в гармонию с этими сезонными „часами“, нужно каждый день ложиться чуть раньше привычного на 15-20 минут», — пишет доктор медицинских наук в соцсетях.
Корягина подчеркивает, что свет от смартфона, телевизора или планшета нарушает выработку мелатонина. Не стоит брать гаджеты в постель или стараться заснуть при включенном телевизоре.