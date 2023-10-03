Доктор советует сменить режим для борьбы с осенней сонливостью

«При наступлении темноты в организме начинает вырабатываться мелатонин — гормон, регулирующий циркадный ритм. Чтобы привести свое состояние и продолжительность сна в гармонию с этими сезонными „часами“, нужно каждый день ложиться чуть раньше привычного на 15-20 минут», — пишет доктор медицинских наук в соцсетях.