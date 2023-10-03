Названа неожиданная польза загара и пребывания на солнце

Пребывание на солнце способно укрепить иммунную систему человека и увеличить продолжительность жизни. О неожиданной пользе загара рассказала журналист и автор книги «В погоне за солнцем: новая наука о солнечном свете и о том, как он формирует наши тела и разум» Линда Геддес в материале для The Guardian.

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Геддес назвала большие дозы ультрафиолетовых лучей и солнечные ожоги сильнейшим фактором риска возникновения рака кожи. Однако, по ее словам, в последние годы в научном сообществе все чаще сомневаются в правильности убеждения, что людям следует как можно реже находиться под солнечными лучами.

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Было обнаружено, что даже с учетом таких факторов, как богатство, образование и физические упражнения, женщины, которые проводили больше времени на солнце, в среднем жили на один-два года дольше, чем те, кто избегал солнца.

Геддес отметила, что увеличение продолжительности жизни у любителей загара может быть связано с более низким уровнем сердечно-сосудистых болезней, диабета второго типа, аутоиммунных заболеваний и хронических болезней легких. Писательница подчеркнула, что эти выводы подтверждает исследование, проведенное среди британцев с белой кожей.

Ученые из Эдинбургского университета установили, что у людей, которые часто проводили время на солнце, риск летального исхода при многих болезнях был на 14 процентов ниже, чем у тех, кто избегал воздействия ультрафиолета.

Геддес добавила, что солнечные лучи воздействуют на иммунную систему человека. По ее словам, это может быть ключом к пониманию причины возникновения некоторых аутоиммунных заболеваний.

«Возьмем, к примеру, рассеянный склероз, вызванный ошибочной атакой иммунной системы на мозг и нервы. Многочисленные эпидемиологические исследования показывают, что более длительное воздействие солнечного света связано с меньшим риском развития этого заболевания», — говорит Геддес.