Почему не стоит следовать принципам интуитивного питания

Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев рассказал, почему не стоит потакать себе в пищевых привычках, следуя принципу интуитивного питания.

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Медик объяснил, что модель интуитивного питания предполагает потребление еды на основе того, что тебе подсказывает твой организм. Но такой метод не всегда полезен для здоровья.

Диетолог отметил, что по такому принципу действуют постояльцы отеля all inclusive.

"Они берут то, что им организм подсказывает. Вы увидите, что люди берут самую вредную, самую неполезную еду, которую там только можно найти", — отметил врач в комментарии Pravda.ru.

Эксперт пояснил, что сначала организм нужно обучить правильному питанию. После этого он поймет разницу и будет тянуться к более здоровой пище.