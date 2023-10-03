Диетолог рассказала, кому нельзя есть сметану

Многие не представляют своего рациона питания без популярного кисломолочного продукта — сметаны. Однако ее нужно употреблять в пищу с осторожностью.

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«Вечерняя Москва» узнала у диетолога Елены Соломатиной, какой жирности выбрать сметану и кому стоит от нее отказаться.

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Правильный состав и жирность

По ее словам, сметана — это натуральный кисломолочный продукт, в составе которого не должно быть пальмового масла.

— Если в ее состав добавляют пальмовое масло, то она уже не может называться сметаной. Хороший продукт сделан из сквашенных сливок, которые ферментируют. В сметане содержатся кисломолочные бактерии и большое количество белка. Это полезно для нашей микрофлоры и микробиома кишечника, — сказала она.

Однако в сметане также много насыщенного жира. Тем не менее молочный жир, в отличие от другого вида животного жира, усваивается значительно проще, объяснила диетолог.

— Он расщепляется на мелкие фракции, и организму с ним справиться не так тяжело. Но это все равно жир, и об этом нужно помнить, когда мы едим сметану, — сообщила Соломатина.

Безусловно, лучше выбирать нежирную сметану, например 10-процентную. Но и она не должна быть большой дозировки. Пары ложек в день достаточно, заверила специалист.

Кому нельзя есть сметану

Эксперт предупредила, что сметана может плохо усваиваться организмом даже у здоровых людей. А некоторым ее категорически запрещено употреблять в пищу. Например, при:

болезнях печени;

болезнях поджелудочной железы;

болезнях желчного пузыря;

атеросклерозе;

панкреатите;

повышенном уровне холестерина в крови;

сердечно-сосудистых заболеваниях.

Диетолог заверила, что людям после 50 лет можно есть сметану, если у них нет проблем со здоровьем, но употреблять продукт лучше в ограниченных количествах.

— Бояться этого продукта не стоит, но переедать нельзя. Все есть яд, и все — лекарство. Можно положить одну ложку сметаны в вегетарианский борщ или в салат, но это должно быть адекватное количество. Ложка сметаны никому не повредит в любом возрасте, если нет серьезных проблем со здоровьем, — рассказала Соломатина.

Чем можно заменить

Собеседница «ВМ» подчеркнула, что если у человека есть проблемы со здоровьем, то вместо сметаны лучше использовать йогурт.