В соцсетях массово заклеивают рот на ночь: правда ли, что это полезно

В соцсетях вирусится множество трендов: от дальгона-кофе до латте-мейкапа, но на этот раз популярным стало нечто особенное: пользователи заклеивают на ночь рты и говорят, что их жизнь после этого изменилась в лучшую сторону. "Рамблер" объяснит тренд и расскажет, правда ли "рот на замок" полезен для здоровья.

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В TikTok пользователи показывают, как заклеивают на ночь рот и рассказывают, что такое решение изменило их жизнь. Люди считают, что тейпирование рта помогает избавиться от второго подбородка, неприятного запаха изо рта и храпа, оживить провисшую линию челюсти и даже помогает быстрее бегать.

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В течение всего лета пользователи TikTok публиковали видеоролики, восторженно рассказывающие о преимуществах заклеивания рта лентой. ПРичем заклеивать надо было вертикально (поперек губ) или по диагонали рта (в виде креста).

TikTok

Кто-то пишет, что с заклеенным ртом у них был лучший сон, кто-то считает, что у них из-за этого увеличилась концентрация и внимательность.

Последователи этого метода объясняют, что дыхание через нос полезнее, потому что оно способствует выделению оксида азота, химического вещества, которое открывает дыхательные пути. Кроме того, это помогает организму бороться с инфекциями. Это, по их мнению, "работает" только с носовым дыханием, потому что через рот оксид азота не выдыхается.

Но есть ли какое-либо научное обоснование для этого метода?

На самом деле, нет сомнений в том, что оксид азота сам по себе имеет много преимуществ для здоровья. Например, оно расслабляет внутреннюю мускулатуру кровеносных сосудов, увеличивая приток крови, что может помочь снизить кровяное давление — и эксперты сходятся во мнении, что дыхание через нос помогает удерживать больше оксида азота.

«Когда вы выдыхаете через нос, 75 процентов вырабатываемого оксида азота откладывается и перерабатывается в носу, но если вы выдыхаете через рот, более 75 процентов оксида азота теряется», — говорит Робинс МакНелис, специалист по физиотерапии легких Национальной службы здравоохранения Лондона.

Но дело не только в оксиде азота:

«При носовом дыхании воздух проходит через структуры носа и забирает много тепла и влаги — это выгодно, потому что вам нужно, чтобы кислород имел температуру 37 градусов и был насыщен влагой, чтобы он впитался в легочную ткань».

Нос также отфильтровывает бактерии, пыльцу и загрязняющие вещества.

«Но если вы дышите ртом, воздух суше и холоднее, а это означает, что ему приходится пройти дальше по бронхам, прежде чем он сможет впитаться — это может способствовать гипервентиляции и чрезмерному дыханию», — говорит докторМакНелис.