Как перестать переедать из-за тревожности

Заедание стресса - один из наиболее популярных способов справиться со стрессом и эмоциональным дискомфортом. Однако, это приводит к лишнему весу, проблемам с пищеварением и повышенному риску развития сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний.

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В наш век слово "стресс" доносится чуть ли не из-за каждого угла, вместе с этим не редки и выражения: " я поправилась из-за тревожности", " как перестать есть при стрессе", "почему ничего не хочется из еды при стрессе" и др. Корреспонденты издания INC-News.ru решили вместе со специалистами разобраться в природе взаимосвязи стресса и питания.

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Для начала обратимся к самому понятию стресса, под которым понимают тревожное состояние, вызванное той или иной причиной. Для выхода из тревожного состояния мы можем использовать увлечения, физическую активность или же еду, но и тут все не так просто - у одних может и вовсе пропадать аппетит, что кусок в горло не лезет, когда другая часть будет постоянно находиться в поиске чего-то вкусного для "пережевывания" эмоций. В этом материале более подробней остановимся на втором состоянии.

Почему мы заедаем стресс?

Ольга Баян, бренд-нутрициолог международной health-tech компании и платформы для биохакинга bioniq, отмечает, что еда для нас — это не только источник энергии и полезных веществ, это еще и часть культуры, поддержание традиции, социализация… и способ получить удовольствие.

Дело в том, что стресс и пища связаны на гормональном уровне. Когда мы едим что-то вкусное (и, увы, зачастую оно же - сладкое, жареное, соленое или жирное), наши рецепторы посылают в мозг сигналы, стимулирующие выработку гормона дофамина - он вызывает чувство предвкушения удовольствия, приятного возбуждения, удовлетворения. И напротив, при стрессе начинает активно вырабатываться гормон кортизол, провоцирующий чувство голода. Это древний механизм, который помогал нашим предкам спасаться от врагов, а затем, истратив силы, вновь восполнить их с помощью еды. Сейчас, к сожалению, остается лишь тяга к вкусненькому - и если следовать ей, начинается то самое заедание стресса.

Бывает даже, что и стресса как такового нет, но есть эмоции, которые мы не умеем распознавать, проживать и, соответственно, не можем справиться с ними: скука, грусть, беспричинная тревога. Нам становится легче, когда мы поедим - и начинает казаться, что пища - лучший инструмент в борьбе с такими состояниями. Но на самом деле это лишь временный выход, ведь эмоции остались непрожитыми, а потребности - незакрытыми. Но в мозге уже формируется соответствующая нейронная связь:

“Плохо - вкусная пища - хорошо”. И человек каждый раз будет заедать свое “плохо”, что в итоге приведет к нарушению пищевого поведения.

К.м.н., врач - токсиколог Михаил Кутушов отмечает, что стресс настолько сильно может повлиять на нашу психологию и эмоциональное состояние, что это спровоцирует изменение пищевых привычек. Некоторые люди могут переходить на неправильное питание, увеличивая потребление высококалорийных и несбалансированных продуктов - сладости или жирная пища, чтобы получить чувство удовлетворения и комфорта.

Переедание или употребление нездоровой пищи приводит к лишнему весу, проблемам с пищеварением и повышенному риску развития сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний.

Как перестать заедать стресс?

К сожалению, от одного осознания, что это чувство голода ложное, потребность в "жевании" еды никуда не денется и поэтому лучшим решением, по мнению нутрициолога Александры Свиридовой, может стать поиск и устранение первоначальной причины перевозбуждения нервной системы.

"Для снятия напряжения одни выбирают физическую активность, творчество, другие предпочтут более простой и доступный вариант – еду. Потому, что для многих еда — это удовольствие. После еды мозг фиксирует облегчение. Однако это состояние опасно, так как в следующий раз вы снова тянетесь к еде, помня о полученном удовольствии и избавления от напряжения. Возникает замкнутый круг и формируется привычка есть в любой стрессовой ситуации. Несмотря на чувство вины и самоупрека, вы снова тянетесь к легкому способу борьбы со стрессом. Заедание стресса в итоге превращается в зависимость", — отмечает психолог - консультант Наталья Новак.

Для того чтобы понять, что у Вас есть связь между стрессом и едой Н. Новак внимание на следующие:

Эмоциональная зависимость. Пережевывание еды, ощущение во рту ее вкуса вызывает положительные эмоции, успокаивает, снимает напряжение. Систематичность. Вы используете еду практически каждый раз, когда испытываете негативные эмоции, хотите отвлечься, забыться, переключить внимание. Уговоры - успокоение себя: «Я много ем, набираю вес, но прекратить есть не могу», «Я понимаю, что наношу вред своему телу, но привычка сильнее меня», «Еще один пирожок, и больше не буду». Тянетесь к еде при любой стрессовой ситуации. Чувствуете себя некомфортно, если не можете хотя бы что-то положить в рот.

Здоровая пища - основа для выхода из порочного круга - стресс = еда