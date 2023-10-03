Связь стресса и питания: почему и как перестать переедать из-за тревожности
Заедание стресса - один из наиболее популярных способов справиться со стрессом и эмоциональным дискомфортом. Однако, это приводит к лишнему весу, проблемам с пищеварением и повышенному риску развития сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний.
В наш век слово "стресс" доносится чуть ли не из-за каждого угла, вместе с этим не редки и выражения: " я поправилась из-за тревожности", " как перестать есть при стрессе", "почему ничего не хочется из еды при стрессе" и др. Корреспонденты издания INC-News.ru решили вместе со специалистами разобраться в природе взаимосвязи стресса и питания.
Для начала обратимся к самому понятию стресса, под которым понимают тревожное состояние, вызванное той или иной причиной. Для выхода из тревожного состояния мы можем использовать увлечения, физическую активность или же еду, но и тут все не так просто - у одних может и вовсе пропадать аппетит, что кусок в горло не лезет, когда другая часть будет постоянно находиться в поиске чего-то вкусного для "пережевывания" эмоций. В этом материале более подробней остановимся на втором состоянии.
Почему мы заедаем стресс?
Ольга Баян, бренд-нутрициолог международной health-tech компании и платформы для биохакинга bioniq, отмечает, что еда для нас — это не только источник энергии и полезных веществ, это еще и часть культуры, поддержание традиции, социализация… и способ получить удовольствие.
Дело в том, что стресс и пища связаны на гормональном уровне. Когда мы едим что-то вкусное (и, увы, зачастую оно же - сладкое, жареное, соленое или жирное), наши рецепторы посылают в мозг сигналы, стимулирующие выработку гормона дофамина - он вызывает чувство предвкушения удовольствия, приятного возбуждения, удовлетворения. И напротив, при стрессе начинает активно вырабатываться гормон кортизол, провоцирующий чувство голода. Это древний механизм, который помогал нашим предкам спасаться от врагов, а затем, истратив силы, вновь восполнить их с помощью еды. Сейчас, к сожалению, остается лишь тяга к вкусненькому - и если следовать ей, начинается то самое заедание стресса.
Бывает даже, что и стресса как такового нет, но есть эмоции, которые мы не умеем распознавать, проживать и, соответственно, не можем справиться с ними: скука, грусть, беспричинная тревога. Нам становится легче, когда мы поедим - и начинает казаться, что пища - лучший инструмент в борьбе с такими состояниями. Но на самом деле это лишь временный выход, ведь эмоции остались непрожитыми, а потребности - незакрытыми. Но в мозге уже формируется соответствующая нейронная связь:
“Плохо - вкусная пища - хорошо”. И человек каждый раз будет заедать свое “плохо”, что в итоге приведет к нарушению пищевого поведения.
К.м.н., врач - токсиколог Михаил Кутушов отмечает, что стресс настолько сильно может повлиять на нашу психологию и эмоциональное состояние, что это спровоцирует изменение пищевых привычек. Некоторые люди могут переходить на неправильное питание, увеличивая потребление высококалорийных и несбалансированных продуктов - сладости или жирная пища, чтобы получить чувство удовлетворения и комфорта.
Переедание или употребление нездоровой пищи приводит к лишнему весу, проблемам с пищеварением и повышенному риску развития сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний.
Как перестать заедать стресс?
К сожалению, от одного осознания, что это чувство голода ложное, потребность в "жевании" еды никуда не денется и поэтому лучшим решением, по мнению нутрициолога Александры Свиридовой, может стать поиск и устранение первоначальной причины перевозбуждения нервной системы.
"Для снятия напряжения одни выбирают физическую активность, творчество, другие предпочтут более простой и доступный вариант – еду. Потому, что для многих еда — это удовольствие. После еды мозг фиксирует облегчение. Однако это состояние опасно, так как в следующий раз вы снова тянетесь к еде, помня о полученном удовольствии и избавления от напряжения. Возникает замкнутый круг и формируется привычка есть в любой стрессовой ситуации. Несмотря на чувство вины и самоупрека, вы снова тянетесь к легкому способу борьбы со стрессом. Заедание стресса в итоге превращается в зависимость", — отмечает психолог - консультант Наталья Новак.
Для того чтобы понять, что у Вас есть связь между стрессом и едой Н. Новак внимание на следующие:
- Эмоциональная зависимость. Пережевывание еды, ощущение во рту ее вкуса вызывает положительные эмоции, успокаивает, снимает напряжение.
- Систематичность. Вы используете еду практически каждый раз, когда испытываете негативные эмоции, хотите отвлечься, забыться, переключить внимание.
- Уговоры - успокоение себя: «Я много ем, набираю вес, но прекратить есть не могу», «Я понимаю, что наношу вред своему телу, но привычка сильнее меня», «Еще один пирожок, и больше не буду».
- Тянетесь к еде при любой стрессовой ситуации. Чувствуете себя некомфортно, если не можете хотя бы что-то положить в рот.
Здоровая пища - основа для выхода из порочного круга - стресс = еда
Как бы это не звучало банально, но здоровый образ жизни только способствует стрессоустойчивости, а в данном случае может оградить от ложного голода и переедания.