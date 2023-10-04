При климаксе могут возникать тактильные галлюцинации
Женщина начинает испытывать неприятные ощущения без физической причины. У неё внезапно возникает зуд, начинает жечь язык. При наступлении менопаузы человеку иногда кажется, будто у него под кожей ползают насекомые. А так как фильмы ужасов неплохо развили наше воображение и страхи, эти ощущения могут серьёзно потрепать нервы.
Подробнее о самых странных симптомах климакса рассказала врач-гинеколог Елизавета Комарова.
Климаксом называют полное прекращение менструального цикла. У женщин менопауза обычно наступает в возрасте от 49 до 52 лет. Врачи говорят, что в течение одного года после последней менструации, то есть во время климакса, забеременеть человек ещё может, хотя вероятность невелика. А вот позже — уже нет.
Как понять, что наступила менопауза?
У этого состояния бывают разные симптомы. Врач-гинеколог Елизавета Комарова рассказала изданию «Медикфорум» о самых необычных из них.
- Насекомые под кожей. Ощущение, будто какие-то твари ползают под кожей или на ней, появляется у каждой пятой женщины во время климакса, отметила врач. Ощущение жжения на языке. Оно возникает из-за активации болевых нервных клеток вокруг вкусовых рецепторов языка. По словам медика, это вызвано падением уровня эстрогена.
- Изменение пространственного восприятия. От этого симптома во время климакса страдают более двух из 10 женщин. У них появляется неуклюжесть, ухудшается способность концентрироваться, возникает сухость в глазах.
- Изменение запаха тела. Если быть точнее, то меняется запах выделений из влагалища. Как объяснила гинеколог, из-за снижения уровня эстрогена меняется баланс дружественных микробов в этой области. Возрастают риски вагинальных инфекций вроде молочницы.
- Ощущение удара электрическим током. Это тоже результат гормональных изменений в организме. «Удары» происходят обычно перед приливом.
- Проблемы с дёснами и зубами. Из-за недостатка половых гормонов возникает сухость на всех слизистых оболочках, в том числе во рту. Уменьшаются объёмы слюноотделения, а слюна — очиститель рта от болезнетворных бактерий. Если её не хватает, дёсны могут воспалиться. Также могут появиться кариес и неприятный запах изо рта.
Как отсрочить менопаузу
Климакс можно отсрочить, но какого-то единого и универсального рецепта для этого не существует. Кому-то помогает гормональная терапия, но многое зависит от того, как женщина в целом относится к своему здоровью.
Эндокринолог Марина Берковская посоветовала придерживаться следующих рекомендаций:
- Найдите в жизни то, что реально приносит удовольствие: время, проведённое с внуками или подругами, новое хобби или роман, изучение иностранного языка, клуб по интересам и т. д.
- Следите за режимом сна и бодрствования — спите по 7–8 часов, вставайте в одно и то же время.
- Держите вес в норме — сократите потребление простых углеводов и жиров.
- Больше двигайтесь — помогут физкультура, долгие прогулки пешком, подъёмы по лестнице.
- Проходите комплексное медобследование. У одних женщин симптомы климакса проходят весьма мягко, а у других — более агрессивно.