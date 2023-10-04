При климаксе могут возникать тактильные галлюцинации

Женщина начинает испытывать неприятные ощущения без физической причины. У неё внезапно возникает зуд, начинает жечь язык. При наступлении менопаузы человеку иногда кажется, будто у него под кожей ползают насекомые. А так как фильмы ужасов неплохо развили наше воображение и страхи, эти ощущения могут серьёзно потрепать нервы.

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Подробнее о самых странных симптомах климакса рассказала врач-гинеколог Елизавета Комарова.

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Климаксом называют полное прекращение менструального цикла. У женщин менопауза обычно наступает в возрасте от 49 до 52 лет. Врачи говорят, что в течение одного года после последней менструации, то есть во время климакса, забеременеть человек ещё может, хотя вероятность невелика. А вот позже — уже нет.

Как понять, что наступила менопауза?

У этого состояния бывают разные симптомы. Врач-гинеколог Елизавета Комарова рассказала изданию «Медикфорум» о самых необычных из них.

Насекомые под кожей. Ощущение, будто какие-то твари ползают под кожей или на ней, появляется у каждой пятой женщины во время климакса, отметила врач. Ощущение жжения на языке. Оно возникает из-за активации болевых нервных клеток вокруг вкусовых рецепторов языка. По словам медика, это вызвано падением уровня эстрогена.

Изменение пространственного восприятия. От этого симптома во время климакса страдают более двух из 10 женщин. У них появляется неуклюжесть, ухудшается способность концентрироваться, возникает сухость в глазах.

Изменение запаха тела. Если быть точнее, то меняется запах выделений из влагалища. Как объяснила гинеколог, из-за снижения уровня эстрогена меняется баланс дружественных микробов в этой области. Возрастают риски вагинальных инфекций вроде молочницы.

Ощущение удара электрическим током. Это тоже результат гормональных изменений в организме. «Удары» происходят обычно перед приливом.

Проблемы с дёснами и зубами. Из-за недостатка половых гормонов возникает сухость на всех слизистых оболочках, в том числе во рту. Уменьшаются объёмы слюноотделения, а слюна — очиститель рта от болезнетворных бактерий. Если её не хватает, дёсны могут воспалиться. Также могут появиться кариес и неприятный запах изо рта.

Как отсрочить менопаузу

Климакс можно отсрочить, но какого-то единого и универсального рецепта для этого не существует. Кому-то помогает гормональная терапия, но многое зависит от того, как женщина в целом относится к своему здоровью.

Эндокринолог Марина Берковская посоветовала придерживаться следующих рекомендаций: