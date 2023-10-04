Укроп в народной медицине: кому и как он может помочь

Укроп ежегодно продается во всех подмосковных супермаркетах. Его добавляют в супы и салаты, в горячие блюда для вкуса и аромата.

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По данным проекта «Здоровое питание» Роспотребнадзора, в укропе содержатся витамины С, РР, Р, Е, В1, В2, В6, бета-каротин, фолиевая кислота, ряд минералов и биологически активных веществ. В 100 граммах свежей травы - 43 калории, 61 мг натрия и 7 граммов углеводов. Монотерпены в составе укропа нейтрализуют канцерогены, которые встречаются в жизни каждого (сигаретный дым, выхлопные газы).

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В источнике отметили, что укроп также хорошо сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы, стимулирует выведение желчи, устраняет метеоризм и обладает мочегонным эффектом.

Укроп считается одной из древнейших трав, которую люди стали использовать в разных целях - в приготовлении пищи, косметической продукции, лекарственных средствах. Еще в Древнем Египте он применялся как лекарство.

На сегодняшний день приверженцы народной медицины продолжают извлекать пользу из укропа и его семян. Telegram-канал «Моя дача. Сад и огород» отметил, что семена укропа полезны для профилактики заболеваний почек: для настоя нужно залить стаканом кипятка столовую ложку растертых семян, оставить на 10-15 минут и пить по столовой ложке 3-4 раза в день. Некоторые пьют настой, помогающий при воспалительных заболеваниях дыхательных путей: столовая ложка семян заливается стаканом кипятка, через 20 минут процеживается, затем добавляется мед.

Такой продукт народные целители советуют принимать 4-5 раз в день по столовой ложке - он вдобавок укрепляет нервную систему и борется с бессонницей. «Крепким отваром из семян укропа полезно умываться людям с угревой сыпью, а слабым - людям с нежной кожей для поддержания эластичности», - отметили в Telegram-канале «Моя дача. Сад и огород».