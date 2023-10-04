Названы способы укрепить иммунитет с помощью питания

Врач-диетолог и эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова рассказала, как питаться, чтобы повысить иммунитет.

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Мещерякова отметила, что для поддержания здоровья важно выпивать в день достаточное количество воды, это поможет справиться с обезвоживанием и сделает лимфу менее вязкой. Также следует отказаться от обезжиренной еды, разнообразить рацион продуктами с грубой клетчаткой, овощами, фруктами, ягодами и крупами. Исключить из постоянного меню следует рафинированные продукты.

Врач добавила, что стресс так же негативно влияет на организм, как неправильное питание: из-за него лимфоциты и эритроциты становятся менее активными и не могут быстро побороть начавшееся заболевание. Эксперт порекомендовала сохранять спокойствие.