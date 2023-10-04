Какой на вкус должна быть чистая вода

Специфичный вкус у воды может говорить о наличии вредных для организма примесей. Об этом рассказала эксперт–биохимик Мария Кулешова.

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Эксперт пояснила, что если вода имеет ярко выраженный металлический привкус, то в ней превышено содержание железа или марганца. Это самые распространенные металлы, которые чаще всего содержатся в воде. Однако также в ней встречаются свинец, цинк, медь, кобальт, кадмий. Натрий придает воде слегка солоноватый вкус, а сероводород имеет запах тухлых яиц.

Кулешова отметила, что превышение нормы металлов в воде плохо сказывается на работе нервной системы человека. Может возникать сонливость, ухудшение памяти. Соли щелочноземельных металлов могут стать причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний и мочекаменной болезни.

Эксперт подчеркнула, что хорошо очищенная вода не имеет вкуса, запаха и цвета.