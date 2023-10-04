Нет более явного признака приближения зимы, чем проснуться утром и заметить, что на улице все еще темно. Кажется, мы чувствуем себя особенно уставшим по утрам в осенние месяцы.

Очевидно, что встать с постели гораздо легче в теплую солнечную погоду, но почему? Эксперты по сну обнаружили, что наша биология «работает против нас».

Эксперт по сну Лиза Артис, заместитель генерального директора The Sleep Charity, рассказала об этом Metro:

«Осенью вечером быстро темнеет, а это означает, что мелатонин (гормон сна) вырабатывается раньше и заставляет нас чувствовать сонливость. По утрам также темнее, чем летом, что поддерживает высокий уровень мелатонина, а это означает, что мы чувствуем сонливость в течение дня».

Просыпаясь при естественном освещении, вы почувствуете себя бодрее, потому что это подает сигнал вашим биологическим часам проснуться и «прекратить выработку мелатонина».

Эксперт считает, что если поставить будильник на время рассвета, немедленно включить свет и принять холодный душ — все это поможет вам легче встать и избавиться от сонливости.

«Откройте шторы, чтобы, как только станет светлее, вы почувствовали преимущества этого. Подумайте об использовании терапии световыми коробами, если вам действительно тяжело», — добавила Лиза.

Еще одним хорошим способом борьбы с осенней хандрой по утрам может стать соблюдение правил «гигиены сна», то есть соблюдение регулярного режима сна.

Эксперт также призывает людей по возможности избегать употребления алкоголя. Хотя это может вызвать у вас сонливость, она объяснила, что это не даст вам глубокого сна и «не будет таким же восстанавливающим для вашего разума и тела».