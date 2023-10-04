Врач предупредила о вреде популярного безалкогольного напитка

Сладкие газированные напитки, содержащие очень много сахара, вызывают массу болезней, рассказала профессор кафедры эндокринологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Инна Мисникова.

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В комментарии для «Ленты.ру» эндокринолог предупредила россиян о том, какой вред здоровью может нанести злоупотребление этими популярными безалкогольными напитками.

По словам Мисниковой, при регулярном употреблении сладкой газировки повышается риск переедания, развития ожирения, развития воспалительного и окислительного стресса, дисбактериоза кишечника, сахарного диабета II типа, сердечно-сосудистых заболеваний и даже некоторых видов рака.

Всего одна порция сладких напитков в день увеличивает риск заболеваний печени (жирового гепатоза) почти на 40 процентов. И главное, люди, регулярно пьющие сладкие газировки, меньше живут. Даже одна порция сладкого напитка в день увеличивает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 8 процентов, две порции — аж на 31 процент.

Те, кто пьют сладкие газировки, не осознают, как много сахара съедают ежедневно, добавила врач. «Необходимо внимательно читать информацию о добавленных сахарах на этикетках соков, морсов, молочных ароматизированных продуктах, питьевых йогуртах, квасе. Кроме сахара, угрозу для здоровья представляет добавленная фруктоза, которая попадает в напитки с подсластителями в виде кукурузного крахмала», — объяснила эндокринолог.

35 граммов сахара и 140 калорий содержит стандартная порция газировки объемом 350 миллилитров

Она подчеркнула, что сахар не только вызывает многие болезни, но и провоцирует привыкание, аналогичное наркотическому.

«По некоторым данным, сахар стимулирует выработку эндогенных опиоидов», — предупредила Мисникова.

Врач призвала россиян отказаться от напитков с добавленным сахаром в пользу чистой питьевой воды.