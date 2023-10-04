Как не потерять мотивацию во время похудения
Любые системы питания и тренировки в какой-то момент надоедают и единственное, чего хочется в такой период, это все бросить и вернуться к старым привычкам.
О том, как не сорваться и все-таки продолжить планомерно идти к своей цели, Super рассказала тренер Елизавета Девяткова (ООО «Рибут Центр»).
«Во-первых, перестаньте худеть к какому-то определенному периоду жизни: к лету, ко дню рождения, к новому году. Следить за здоровьем и телом нужно всю сознательную жизнь. Только шаг за шагом можно прийти к поставленной цели — здоровому и красивому телу. Во-вторых, начните вести дневник похудения. Записывайте, что едите (если вы на старте и велик риск сорваться на "запрещенку"), прописывайте прогресс тренировок, пишите свои мысли и эмоции, которые посещают в процессе похудения. Все это станет наглядной демонстрацией мозгу достижений и хода процесса»
В-третьих, Елизавета советует регулярно делать фотографии «До/после». Возьмите за привычку снимать себя в разных ракурсах раз в две недели. Так прогресс станет наглядным.
«Не нужно смотреть на весы, лучше смотреть на объемы, купите себе сантиметровую ленту и измеряйте себя на здоровье», — резюмирует тренер.
Также Елизавета рекомендует хвалить и поощрять себя за работу, а не за похудение.