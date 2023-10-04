Как не потерять мотивацию во время похудения

«Во-первых, перестаньте худеть к какому-то определенному периоду жизни: к лету, ко дню рождения, к новому году. Следить за здоровьем и телом нужно всю сознательную жизнь. Только шаг за шагом можно прийти к поставленной цели — здоровому и красивому телу. Во-вторых, начните вести дневник похудения. Записывайте, что едите (если вы на старте и велик риск сорваться на "запрещенку"), прописывайте прогресс тренировок, пишите свои мысли и эмоции, которые посещают в процессе похудения. Все это станет наглядной демонстрацией мозгу достижений и хода процесса»