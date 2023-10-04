Что произойдет с организмом, если проглотить жвачку

«Бывают случаи, когда жевательная резинка застревает в кишечнике младенцев и даже детей, если они много проглотили [жвачки]. Тогда это может вызвать непроходимость в кишечнике. Но за более чем 30 лет специализированной гастрономической практики я ни разу не видел ни одного такого случая», — уверяет Трэвис.