Стало известно, какую пользу для здоровья приносит тофу

Тофу содержит много растительного белка и все девять незаменимых аминокислот. О том, какую пользу для здоровья приносит данный продукт, Pravda.Ru рассказал врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов.

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По его словам, содержащиеся в тофу аминокислоты обеспечивают рост и восстановление тканей, нормализуют уровень сахара в крови, способствуют укреплению суставов, улучшают усвоение жиров, влияют на работу мозга и качество сна. Помимо этого, в нем есть растительные соединения — изофлавоны, обладающие антиоксидантными свойствами. В частности, они защищают клетки от действия свободных радикалов, снижают уровень вредного холестерина, который повышает риск атеросклероза, инфаркта и инсультов, и уменьшают вероятность развития остеопороза.

При этом Иванов напомнил, что тофу делают из сои, а она является сильным аллергеном. Поэтому перед употреблением продукта стоит сдать специальный анализ крови — аллергопробу.

Врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург до этого говорил, что тофу способствует профилактике возрастных болезней и увеличению продолжительности жизни.