О вреде сладких газированных напитков предупредила врач

О том, какой вред человеческому организму могут нанести сладкие газированные напитки, рассказала профессор кафедры эндокринологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Инна Мисникова.

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По ее словам, регулярное употребление газировки повышает риск развития воспалительного и окислительного стресса, дисбактериоза кишечника, ожирения и переедания, сахарного диабета II типа, сердечно-сосудистых заболеваний и даже определенных видов онкологии.

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«Всего одна порция сладких напитков в день увеличивает риск заболеваний печени (жирового гепатоза) почти на 40%. И главное, люди, регулярно пьющие сладкие газировки, меньше живут. Даже одна порция сладкого напитка в день увеличивает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 8%, две порции – аж на 31%», – рассказала специалистка.

Сколько сахара ежедневно поступает в организм люди, которые употребляют сладкие напитки, зачастую не осознают.

«Необходимо внимательно читать информацию о добавленных сахарах на этикетках соков, морсов, молочных ароматизированных продуктах, питьевых йогуртах, квасе. Кроме сахара, угрозу для здоровья представляет добавленная фруктоза, которая попадает в напитки с подсластителями в виде кукурузного крахмала», – добавила эндокринолог.

Стандартная порция подобного напитка объемом в 350 мл содержит 35 граммов сахара, в ней 140 калорий.

Также медик упомянула, что сахар может не только способствовать развитию многих заболеваний, но и вызывать привыкание, сравнимое с тем же эффектом наркотических веществ.

«По некоторым данным, сахар стимулирует выработку эндогенных опиоидов», – предостерегла Мясникова.

Она считает, что полезнее всего для человеческого тела будет отказ от сладкой газировки и замена ее чистой водой.

«Использование сахарозаменителей не решает проблему вреда от употребления напитков с подсластителями, так как они тоже повышают риск развития ожирения и сахарного диабета II типа», – сказала в заключение врач, сообщает «Лента.ру».