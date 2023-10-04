О вреде сладких газированных напитков предупредила врач
О том, какой вред человеческому организму могут нанести сладкие газированные напитки, рассказала профессор кафедры эндокринологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Инна Мисникова.
По ее словам, регулярное употребление газировки повышает риск развития воспалительного и окислительного стресса, дисбактериоза кишечника, ожирения и переедания, сахарного диабета II типа, сердечно-сосудистых заболеваний и даже определенных видов онкологии.
«Всего одна порция сладких напитков в день увеличивает риск заболеваний печени (жирового гепатоза) почти на 40%. И главное, люди, регулярно пьющие сладкие газировки, меньше живут. Даже одна порция сладкого напитка в день увеличивает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 8%, две порции – аж на 31%», – рассказала специалистка.
Сколько сахара ежедневно поступает в организм люди, которые употребляют сладкие напитки, зачастую не осознают.
«Необходимо внимательно читать информацию о добавленных сахарах на этикетках соков, морсов, молочных ароматизированных продуктах, питьевых йогуртах, квасе. Кроме сахара, угрозу для здоровья представляет добавленная фруктоза, которая попадает в напитки с подсластителями в виде кукурузного крахмала», – добавила эндокринолог.
Стандартная порция подобного напитка объемом в 350 мл содержит 35 граммов сахара, в ней 140 калорий.
Также медик упомянула, что сахар может не только способствовать развитию многих заболеваний, но и вызывать привыкание, сравнимое с тем же эффектом наркотических веществ.
«По некоторым данным, сахар стимулирует выработку эндогенных опиоидов», – предостерегла Мясникова.
Она считает, что полезнее всего для человеческого тела будет отказ от сладкой газировки и замена ее чистой водой.
«Использование сахарозаменителей не решает проблему вреда от употребления напитков с подсластителями, так как они тоже повышают риск развития ожирения и сахарного диабета II типа», – сказала в заключение врач, сообщает «Лента.ру».
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