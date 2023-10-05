Врач объяснил, как можно снизить риск рака и деменции

Ведущий эксперт в области здравоохранения доктор Майкл Мосли заявил, что небольшое изменение рациона может помочь значительно улучшить здоровье человека, в том числе снизить риск развития рака и деменции. Об этом пишет издание Mirror .

По словам специалиста, соблюдение диеты, включающей фрукты и овощи, важно для поддержания здоровья и физической формы. Но доктор Майкл Мосли призывает добавить в рацион один очень важный продукт.

Врач советует есть жирную рыбу не реже двух раз в неделю, поскольку это отличный источник белка и жирных кислот омега-3, которые могут уменьшать хроническое воспаление. Также Майкл Мосли отметил, что жирная рыба полезна для сердца и сосудов, а кроме того может помочь снизить риск развития рака или старческого слабоумия. В первую очередь врач предлагает обратить внимание на лосось, скумбрию, анчоусы, сардины и сельдь, а в последнюю - на тунца и треску.