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22 апреля в СШД пройдёт день открытых дверей
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22 апреля в СШД пройдёт день открытых дверей 

Roomble.com 2 часа назад
Фото: Roomble.com
Вы работаете менеджером в офисе и желаете кардинально сменить карьеру, занявшись тем, что действительно интересно? Окончили художественное училище и желаете продолжить обучение? Или же внезапно пришло осознание, что дизайн интерьеров — это ваше всё?
Тогда надо действовать прямо сейчас! В Современной школе дизайна 22 апреля пройдёт день открытых дверей, когда можно будет познакомиться как с самим заведением, так и с преподавательским составом, где каждый — профессионал.
Им можно лично задать свои вопросы, включая и «перспективы поиска работы и построение карьеры в индустрии». Каждый год из школы выходят специалисты, начинающие с нуля карьеру по одному из направлений. Это может быть дизайн интерьера или одежды, ландшафтный дизайн или реклама. Какой из курсов вам наиболее интересен?
Приходите к 13:00 в СШД, чтобы пообщаться с кураторами, задать интересующие вопросы, оценить атмосферу школы, а также понять, стоит ли получать новую профессию (подсказка: стоит). Тем более только в этот день будут скидка на полную оплату обучения — 10%. Приглашаются все — надо лишь зарегистрироваться по телефонам +7 (495) 787-63-52, +7 (495) 220 71 36 и по почте info@designstudy.ru.
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