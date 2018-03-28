Как оригинально украсить яйца на Пасху: десять необычных способов

Яйца в зернах и семенах

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museum-design

Это простой в исполнении и необычный по результату способ украсить яйца. Вам потребуются подручные материалы: крупы (кукуруза, ячмень, горох), семена и мелкие макароны. На яйцо нужно нанести клей, затем прикрепить на него элементы декора.

Фото: kitchendecorium.ru Экспериментируйте с сочетаниями, получится интересная композиция. Когда клей высохнет, элементы декора можно раскрасить.

Мозаика из скорлупы

Фото: kulturologia.ru Для такого декора яиц нужна предварительно окрашенная и разбитая на маленькие кусочки скорлупа. Можно наклеить ее на белое или уже окрашенное яйцо, оставляя маленькие промежутки.

Фото: cameralabs.org Результат зависит от вашей фантазии, необычно смотреться будет как однотонный узор, так их разноцветный.

Цветное драже

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museum-design

Подготовьте миску с цветным драже, обваляйте в нем покрытое клеем ПВА яйцо. Когда скорлупа полностью покроется, придавите драже ложкой.

Фото: kulturologia.ru После нужно дождаться, когда клей высохнет. Можно оставить яйцо в той же миске или аккуратно выложить на чистую сухую поверхность. Употреблять драже в пищу после нельзя, ведь оно пропитано клеем, важно предупредить об этом детей.

Разноцветные слои из ниток Фото: paskha.

vesti-ukr Покройте яйцо клеем и намотайте на него с самого низа мулине, можно использовать разные цвета ниток, создавать переплетения слоев и линий. Так же система работает с пряжей или узкими лентами.

Фото:

design-remont.info

Кроме того, получится необычный и стильный декор, если намотать на скорлупу джут, украсить кружевом или цветной тканью.

Винтаж из газет и салфеток

Этот способ подойдет любителям винтажных вещей. Для создания такого образа пасхальному яйцу потребуются старая книга или газета, чистая бумага, салфетка с цветами, рисунками, надписями (подойдет любой рисунок, который вам понравится).

Фото: prazdnikblog.info

Покройте скорлупу ПВА, проклейте по форме чистой бумагой. После подождите, пока этот слой высохнет, и приклейте второй — тексты с буквами. Лучше не вырезать нужные фрагменты со страниц, а аккуратно вырвать, чтобы края не были резкими.

Потом того, как и этот слой подсохнет, можно прикрепить сверху на клей цветы и прочие рисунки с салфеток. Чтобы добавить декору эффект старины, покройте легким слоем коричневой краски.

Яйца в луковой шелухе

Фото: sovetclub.ru Коричневые, багряные, темно красные яйца делаются просто. Например, чтобы поулчился насыщенный

красно-коричневый

цвет, нужно взять шелуху от восьми луковиц, засыпать в кастрюлю с водой (2–3 стакана).

Доведите раствор до кипения, оставьте на слабом огне еще на 30 минут. После нужно дать отвару настояться и остыть. Затем необходимо процедить шелуху и погрузить в жидкость яйца. Варите их на слабом огне около 12 минут, если оттенок получился не достаточно насыщенным, отправьте яйца обратно в раствор до получения нужного результата.

Фото: belsat.eu Чтобы яйца получились с узорами, на время варки можно засунуть каждое в ненужный капроновый чулок, по бокам положить травы, маленькие листья или другие растения. В результате на скорлупе появятся интересный натуральный декор.

Роспись яйц лаком для ногтей

Фото: bezumo.ru Есть способ расписать яйца остатками лаков для ногтей, получатся красивые разводы и узоры. Возьмите пластиковый стакан или ванночку, налейте туда воду комнатной температуры. Вылейте лаки разных цветов.

Фото: cameralabs.org Деревянной палочкой или зубочисткой сделайте разводы на поверхности и окуните туда двумя пальцами яйцо, проверните немного, чтобы лак прикрепился. После достаньте, дайте скорлупе высохнуть и повторите то же самое с другой стороной.

Украшение пасхального яйца бисером

Фото: kapushka.ru Покрытую клеем скорлупу можно украсить бусинками, блестками или бисером.

Фото: svoimirukamy.com Некоторые мастера рекомендуют просто обвалять в них яйцо, однако если вы захотите выложить свой необычный узор, то получится настоящий шедевр.

Роспись фломастерами, ручками и красками

Это настоящий простор для творчества.

Можно разрисовать скорлупу

черно-белыми

узорами.

Фото: ru.pinterest.com Используйте фломастеры.

Фото: listofbest.ru Подойдут и восковые мелки.

Фото: tvtomsk.ru br /> Не забывайте про гуашевые или акварельные краски.

Фото: lady.tochka.net И это далеко не все способы, на которые можно обратить внимание при украшении пасхальных яиц. Доверьтесь вашей фантазии и добавьте в них свою изюминку.

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Фото: congerdesign, pixabay.com

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