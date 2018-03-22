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Комнаты матери и ребенка отремонтируют на автовокзалах Подмосковья в 2018 году
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Комнаты матери и ребенка отремонтируют на автовокзалах Подмосковья в 2018 году 

РИАМО 27 минут назад
Фото: РИАМО
В Подмосковье на всех автовокзалах и автостанциях в 2018 году отремонтируют комнаты матери и ребенка, а также комнаты отдыха водителей и кондукторов, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУП «Мострансавто».
«В этом году на всех автовокзалах и автостанциях ГУП Московской области «Мострансавто» (25 автостанций и 19 автовокзалов) будет проведен ремонт помещений для отдыха водителей и кондукторов, а также комнат матери и ребенка. Также в них будет заменена необходимая бытовая техника и мебель», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что ремонт уже провели на автовокзалах в Мытищах и Фрязине. Кроме этого, отремонтировать планируется фасады зданий всех автовокзалов и автостанций,
«Еще один блок работ, запланированный совместно с министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и ГБУ «Мосавтодор», — ремонт фасадов зданий автовокзалов и автостанций, замена асфальтового покрытия и брусчатки, ремонт и организация мест общего пользования», — добавил собеседник агентства.
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