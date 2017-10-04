7 способов создать идеальный интерьер

После ремонта дом выглядит хорошо, но ему нужен лоск. Придерживаясь этих советов, вы сможете создать в нём идеальный интерьер своими руками.

1. Сделайте доску настроения



Любой дизайнер интерьера начинает свою работу с определения атмосферы, концепции помещения. Это может быть весьма абстрактный коллаж, отражающий все то, что вы любите: цветовая гамма, тема, стиль, формы, даже какие-то отдельные предметы. Пусть это покажется вам забавным, но вы будете удивлены, насколько это поможет в понимании своих желаний.



2. Не бойтесь нейтрального фона



Нейтральные цветовые сочетания выбирают, чтобы угодить всем и сразу: мол, так оформляют только гостиничный номер или апартаменты на сутки — это не для людей со вкусом, у которых есть индивидуальность. Забудьте этот страх. Интерьер в спокойных тонах совершенно точно не уступает в выразительности яркому. И ваша индивидуальность, уникальность не потеряются на нейтральном фоне. В мире спокойных красок множество оттенков: светло-оливковый, цвет ракушки, серебристо-серый, пастельно-фиолетовый, небесно-голубой, цвет зелёного чая.



3. Найдите композиционный центр



Важная задача в декоре интерьера — создание композиционного центра, фокусной точки в комнате. Это образ, который мы видим в первую очередь и с которого начинаем рассматривать композицию интерьера, привлекающие взгляд предметы. Допустим, в спальне — это красиво убранная кровать с роскошным изголовьем, в гостиной — большой камин, в кабинете — стеллаж с коллекцией статуэток.



4. Уберите лишний декор



В гармоничном интерьере не должно быть слишком много вещей на виду: несметные безделушки лишь перегружают пространство. Необязательно их выбрасывать — сложите в коробки и просто уберите с глаз долой. Оставьте лишь то, что действительно полезно и что стоит показать: красивую лампу, несколько фотографий или статуэток, яркий плед и, так и быть, парочку ваз.



5. Оставьте свободное пространство



В буквальном смысле — не заставляйте всё мебелью, книгами, посудой, чем угодно. Оставьте место для маневра и тогда избежите неловкой ситуации, когда приобретённые импульсивные покупки будет некуда поставить. Предусмотрев этот момент, вы сможете не только гордиться собой, но и смело выбирать новые мелочи.



6. Позвольте себе немного роскоши



Речь идёт о вещах, в которые стоит вложить деньги, которые останутся с вами надолго и будут радовать глаз. Придерживаясь принципа долгосрочных инвестиций в интерьер, вы сможете позволить себе немного роскоши даже со скромным бюджетом. Элегантная рама для зеркала, небольшая ваза или лакированная шкатулка люксовых брендов довольно доступны. Находясь на виду, они будут работать на ваш имидж и поднимать настроение.



7. Не забывайте о трендах



Пусть мода легкомысленна, мы не в праве списывать её со счетов. Чтобы интерьер выглядел свежее, используйте актуальные геометрические орнаменты, натуральные дерево и камень, яркие акценты (кресла, ширмы). Белые стены, модернизм и скандинавский стиль по-прежнему в тренде и обещают довольно долго продержаться на пике моды.