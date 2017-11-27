Тест: можно ли этому верить?

В наше время интернет просто переполнен лайфхаками на самые разные темы, а какие из них вам знакомы, и какие из них действительно эффективны, а не придуманы на коленке, как неверные ответы нашего теста? Пройдите тест и найдите ошибки.