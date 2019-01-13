Тест: для чего нужны эти вещи

Предназначение некоторых вещей очень легко определить, кинув на них лишь беглый взгляд. А назначение других устройств надолго остается полнейшей загадкой даже для продвинутых гуру покупок с китайских сайтов.

Что это? Приспособление для завивки ресниц или кухонный девайс для обработки стейков? Фантазийный крючок для одежды или секс-игрушка?