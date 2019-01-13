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Тест: для чего нужны эти вещи 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Предназначение некоторых вещей очень легко определить, кинув на них лишь беглый взгляд. А назначение других устройств надолго остается полнейшей загадкой даже для продвинутых гуру покупок с китайских сайтов.
Что это? Приспособление для завивки ресниц или кухонный девайс для обработки стейков? Фантазийный крючок для одежды или секс-игрушка?
Пройдите наш тест и узнайте, сможете ли вы определить, для чего нужны те или иные товары, — по одной лишь фотографии без описания. Тренируйтесь, иначе вы рискуете удивиться, получив очередную посылку. Вперед!
Дом и сад , Тесты
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