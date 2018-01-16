Ещё
Психологи рассказали, когда лучше убирать елку
Далее:
Читайте также:
Ещё

Психологи рассказали, когда лучше убирать елку 

Ezhikezhik.ru 16 января 2018
Елку надо убирать в первый рабочий день после окончания новогодних каникул, это поможет легче войти в рабочий режим, считает кандидат психологических наук Ольга Махоновская. «Для взрослых для того, чтобы настроиться на рабочий лад — в первый рабочий день. Для школьников — сразу после окончания каникул. Это как некий такой ритуал перенастройки и настройки на рабочую волну», — отмечает она, сообщает РИА Новости.
ezhikezhik
Еще один вариант, согласно уже сложившейся традиции, убрать елку лишь после Старого Нового года. «Фокус в том, что рубеж формируется еще в детском возрасте, когда к каждому ребенку приходит Дед Мороз. Эти истории уходят глубоко в детство, поэтому лучше, если ничего в жизни не препятствует этому радикально… просто поддерживать те традиции», — уверен психолог-консультант Психологического центра на Волхонке Илья Шабшин.
В Москве искусственные елки, которые украшают улицы и магазины, уберут 18 января, а новогодние конструкции и праздничную подсветку начнут убирать только в последний день февраля.
Ezhikezhik.ru: последние новости
Парк ремесел на ВДНХ Фестиваль орхидей «Тропическая зима. В поисках Золотого города» в «Аптекарском огороде» Во Франции суд запретил родителям назвать ребенка, как они хотели
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность27
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело81
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой23
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников39
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение