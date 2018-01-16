Психологи рассказали, когда лучше убирать елку

Елку надо убирать в первый рабочий день после окончания новогодних каникул, это поможет легче войти в рабочий режим, считает кандидат психологических наук Ольга Махоновская. «Для взрослых для того, чтобы настроиться на рабочий лад — в первый рабочий день. Для школьников — сразу после окончания каникул. Это как некий такой ритуал перенастройки и настройки на рабочую волну», — отмечает она, сообщает РИА Новости

ezhikezhik

Еще один вариант, согласно уже сложившейся традиции, убрать елку лишь после Старого Нового года. «Фокус в том, что рубеж формируется еще в детском возрасте, когда к каждому ребенку приходит Дед Мороз. Эти истории уходят глубоко в детство, поэтому лучше, если ничего в жизни не препятствует этому радикально… просто поддерживать те традиции», — уверен психолог-консультант Психологического центра на Волхонке Илья Шабшин

В Москве искусственные елки, которые украшают улицы и магазины, уберут 18 января, а новогодние конструкции и праздничную подсветку начнут убирать только в последний день февраля.