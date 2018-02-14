Как сделать маленький санузел просторнее

В стандартной ванной комнате и без того бывает тяжело развернуться, а непродуманная обстановка только ухудшает положение. Рассказываем, как сделать все красиво, функционально и без лишних трат. 1. Совмещенный санузел

Объединение ванной и туалета — прекрасная возможность для расширения полезной площади помещения. В объединенном пространстве куда проще разместить стиральную машинку, бельевой шкаф и другие предметы обстановки. Кроме того, ремонт туалета и ванной по отдельности обойдется значительно дороже.

Совет: Уточните заранее, какие виды работ разрешается проводить без согласования, а на какие необходимо предоставить проект и получить разрешение. Процедура получения подобных разрешений приведена в «Положении о порядке переустройства и перепланировки жилых помещений в многоквартирных жилых домах». 2. Правильная плитка

При отделке небольшой ванной комнаты важно, чтобы плитка была не слишком крупной, иначе будет нарушен масштаб помещения. Такая плитка не только сделает комнату визуально просторнее за счет гармоничного ритма линий, но и сэкономит ваш бюджет: незадействованных остатков будет значительно меньше. 3. Компактные унитаз и раковина

Если мы не можем расширить стены санузла, можно попробовать сократить место, занимаемое сантехникой. Согласно ГОСТу, минимальные размеры обычного унитаза с цельнолитой полочкой таковы: ширина 34 см, длина 60,5 см, высота 32 см. Но многие производители санфаянса делают также линейки мини-унитазов и раковин для нестандартных помещений. Их габариты, для сравнения, 29, 46 и 26 см соответственно. 4. Альтернативное размещение объектов

Если даже объединенный санузел совсем компактный и буквально приходится упираться коленями в стенку, сидя на унитазе, его можно развернуть. Например, зачастую в санузле остаются не задействованы один или два угла. Для этих целей производят как угловые унитазы и раковины, так и предметы мебели для ванной комнаты. 5. Душевая вместо ванны

Если вы с трудом можете вспомнить, когда в последний раз принимали ванну, обязательно рассмотрите возможность ее замены на душевую кабину. Это неплохой способ сэкономить место для стиральной машинки или дополнительной мебели. Вместо этого выберите кабину габаритами от 90х90 см или сделайте открытую душевую без поддона со стеклянной перегородкой. Для тесной ванной комнаты это идеальный вариант как в эстетическом, так и в финансовом плане. 6. «Парящая» мебель и сантехника

Однозначно стоит обратить внимание на подвесную мебель и сантехнику, словно парящую в воздухе. Секрет в том, что она визуально раздвигает границы пространства за счет открытой площади пола. А если все это вы дополните душевой кабиной с прозрачными дверцами, получите еще более ощутимый эффект. 7. Эргономичная дверь

Безусловно, дверь в маленькой ванной не должна открываться вовнутрь, ведь это значительная потеря полезной площади. Если дверь нельзя перевесить, подумайте о сдвижной конструкции. Дверь-пенал может съесть как минимум 10 см стены, но порой это вполне оправданно. Компромиссный вариант — складная дверь: она не претендует на часть стены и в проходе не займет много места.