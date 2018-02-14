10 способов сделать свой дом сексуальнее

Романтическое настроение на нуле? Оглянись вокруг: может, дело в бледной обстановке твоего дома, а не в унылой личной жизни.

Мы не устаем повторять, что интерьер оказывает огромное влияние на самочувствие, и даем советы по правильной организации пространства. Всего несколько деталей помогут ощутить себя сексуальной, и я сейчас не про кружевное белье. Вот 10 способов сделать свой дом более чувственным. Никакой пошлости и разврата — только стиль.

1. Мягкие ткани

Сексуальность — это в первую очередь приятные прикосновения, поэтому мягкие ткани должны быть повсюду. В спальне ты можешь позволить себе нежные шелковые простыни и наволочки. В гостиной должны быть уютные подушки и объемные теплые покрывала, в которые непременно хочется завернуться в обнимку с кем-нибудь и включить хороший фильм.

2. Приглушенный свет

Ничто так не убивает романтику, как яркий свет, поэтому только желтые ламповые огоньки, свечи, цветные плафоны. Резкие люминесцентные лампы можно оставить в ванной и на кухне, но с возможностью выключить основное освещение и воспользоваться светильниками.

Изобретение электричества нанесло сокрушительный удар по женскому самолюбию: полумрак кому угодно поможет выглядеть безупречно. Именно тогда декоративная косметика появилась в арсенале каждой кокетки. О том, что приглушенный свет — лучший друг женщин, не стоит забывать и сегодня.

3. Смелые узоры

Броские геометрические орнаменты в интерьере — это рискованно и очень сексуально. Вместо того чтобы играть с яркими цветами, используй монохром и перенеси акцент на смешанные узоры.

Лучше всего они смотрятся на мягких тканях, которыми, как мы уже выяснили, ты должна себя окружить.

4. Металлические акценты

Это самый простой способ разнообразить дизайн. Кроме того, металлы хорошо сочетаются с любыми предметами. Золото, серебро, бронза, медь, розовое золото — этот выбор сексуальных деталей добавит обстановке капельку гламура и изысканности.

5. Меха и кожа

Хотя животные принты ассоциируются с сексуальностью, меховые и кожаные акценты выглядят не так пошло и более творчески.

Меховая подушка или легкий складной стул, обшитый кожей добавит современный штрих к твоему пространству. С такими деталями нужно быть очень аккуратной и не перегружать интерьер.

Натуральные материалы использовать вовсе не обязательно, искусственный мех и кожзам работают не хуже.

6. Оттенки драгоценных камней

Роскошные глубокие тона драгоценных камней стали одной из самых ярких тенденций в дизайне интерьера в прошлом году. Богатые меланхоличные цвета — темно-синий сапфировый, изумрудно-зеленый или рубиновый — хорошо работают в спальнях и других жилых помещениях. Если решишь делать стену с акцентом или наполнить цветом всю комнату, эти оттенки — то, что нужно для создания сексуальной атмосферы.

7. Черный цвет

Если предпочитаешь более приглушенные цвета в интерьере, чем оттенки драгоценных камней, черный может стать отличной альтернативой. Попробуй покрасить им целиком одну стену или часть стены. Используй матовое покрытие, чтобы добавить драмы и романтики.

8. Картины на стенах

Художественные абстракции и оригинальные графические изображения усилят сексуальную энергетику твоего дома. В них должна быть загадка и провокация, никакой очевидной эротики: искусство возбуждает одними намеками. Кроме того, картины могут содержать два других сексуальных элемента декора — пастельные и металлические цвета.

9. Зеркала

Не каждая может позволить себе зеркальный потолок, к тому же с ним никакое освещение не спасет тебя от собственных комплексов. Чтобы пространство выглядело более сексуально, достаточно нескольких зеркал. Выбирай с металлическими или античными рамами и располагай так, чтобы они открывали неожиданный угол обзора.

10. Цветы

Ну и какая же романтика без живых цветов! Не всем везет получать каждый день свежие букеты, как возлюбленной Маяковского Татьяне Яковлевой . Однако это не повод отчаиваться. Независимые и сильные всегда могут сказать, что презирают мертвые цветы.

Купи несколько красивых комнатных растений с крупными яркими цветками. К ним можно подобрать стильный горшок с лаконичным не броским дизайном.