Советы, которые продлят жизнь стиральной машины

Ухаживайте за своей помощницей и следуйте инструкциям. Совет №1

Перед стиркой тщательно проверьте все карманы, чтобы в них не оставалось ничего лишнего. Пуговицы, весящие на ниточке, следует пришить покрепче. Мелкие предметы, типа носовых платков сложить в специальную сетку. Самая распространенная поломка в стиральных машинах — это выход из строя сливного насоса. Он забивается мусором, обломками декора одежды, тонкими носками и тому подобными предметами. Совет №2

Конечно, каждый день стирать лень, да и электричество нынче дорого, чтобы просто так гонять машинку из-за одной рубашки. Однако не стоит накапливать белье, чтобы все постирать за один раз. Перегрузка стиральной машины грозит не только расшатыванием ножек из-за дисбаланса во время отжима, но и смещением или даже порчей ремня, благодаря которому крутится барабан. Совет №3

Сделайте химический анализ воды, которой стираете. Возможно, вам понадобятся средства для ее смягчения. Из-за жесткой воды появляется накипь на нагревательном элементе, и он сгорает. К этому же эффекту приводит использование слишком большого количества стирального порошка. Совет №4

Не экономьте на химии. Народные способы выведения пятен и смягчения воды может быть и хороши при ручной стирке, но выводят из строя современные стиральные машины. Например, уксус разъедает резиновые элементы: уплотнитель для дверцы и шланги.