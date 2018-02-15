Что нужно знать про удобную гардеробную

Мы выяснили, что должно быть в современном гардеробе, и готовы поделиться с вами самыми свежими идеями. Например, вы знали, что сейчас можно заказать плечики под определённый предмет одежды с соответствующим размером, формой и из нужного материала?

Организация гардероба — большая и сложная тема, которая с появлением новых технологий становится только шире. Чтобы рассказать вам, из чего состоит современный гардероб женщины, мужчины и целой семьи с детьми, мы пригласили дизайнера Светлану Рома.

Светлана Рома, дизайнер интерьеров:

— Я дизайнер по интерьерам и основатель дизайн-студии Svetlana Roma Design. Мы любим и ценим комфорт, уют и незаурядность в интерьерах. У нас нет цели творить потоковый дизайн. Мы считаем, что каждый интерьер пишется под человека, его индивидуальность. Интерьер должен подчёркивать и развивать таланты в человеке, быть мощным стимулом для успешной жизни.

И география нам не помеха, ведь мы работаем онлайн по всему миру.

Люблю и ценю тёплые отношения со своими заказчиками, многие из них стали моими хорошими друзьями.

Чаще всего меня можно застать на стройке, за компьютером или в строительном магазине. И если сегодня я за компьютером в Казахстане, то уже завтра могу быть на объекте в Москве, а может быть, и на выставке в Париже.

Как в нашей жизни появились гардеробные комнаты

Ещё несколько десятков лет назад эта комната для рядовых граждан была чем-то из области фантастики. Скорее прихотью королей или буржуазии из красивого кино. Но со временем запросы от клиентов вроде: «Мне бы хотелось иметь отдельную гардеробную комнату!» или «А можно ли сделать перепланировку так, чтобы ещё и гардероб поместился?» стали звучать всё чаще и чаще. При проектировании нового дома мы по умолчанию предусматриваем большие гардеробные комнаты.

Скажу больше: для каждой спальни отдельная гардеробная комната — это уже норма жизни. Застройщики квартир тоже не обходят этот пункт стороной и стараются даже в малогабаритных квартирах оставить небольшое пространство для вместительного гардероба.

Почему дизайнер сделает лучше? Нюансы гардероба

Но не стоит забывать, что в сыром варианте это всего лишь комната, где есть только стены и дверь. Дальше на сцену выйдет дизайнер, ему предстоит выполнить почти невыполнимую задачу. Создать такой гардероб, который удовлетворил бы пожелания заказчика в полной мере. А если это общий гардероб для пары или, того «веселее», для всей семьи?

Технологическое наполнение гардероба — это, пожалуй, тема объёмом с диссертацию. Визуальная же его часть тоже значит немало. В нём обязательно должно быть светло, вы должны прекрасно видеть, что находится на той или иной полке. Согласитесь, что в потёмках задача найти в залежах шкафа «именно ту кофточку» становится тем ещё квестом!

Поэтому одинокая люстра или светильник-блинчик на потолке для гардероба не подходят, нужно точечное и направленное освещение, ещё и с правильным тёпло-белым свечением. Эта комната — такой же полноценный участник всего домашнего интерьера, и поэтому должна совпадать по стилистике и настроению с остальным дизайном дома.

Если комната довольно большая, мы предусматриваем место для макияжного столика с хорошим освещением, пуфиком, где можно присесть и примерить обувь. И, конечно, обязательный пункт — это наличие большого зеркала в пол. Нельзя забывать и о проветривании, затхлый воздух губителен для одежды и вещей!

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Если в гардеробной нет вентиляции или окна, то нельзя делать глухую дверь. Я в таком случае применяю в дверях вставки-жалюзи. Именно поэтому гардеробные комнаты я всегда оставляю «на десерт», потому как знаю, что ни одна другая комната не потребует от меня столько сил и умений, как эта.

Какие системы самые полезные в гардеробе

Пожалуй, на первое место я поставлю штангу и плечики. Они востребованы больше всего. И вот тут есть подводные камни! Дешёвые плечики могут погубить вашу одежду. Повесьте тяжёлое пальто на тонкие плечики и получите вытянутые бугорки на плечах, исправить такую вещь практически невозможно. То же самое будет, если длина и ширина плечиков не соответствует длине плеча на одежде.

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Очень многое зависит и от материала этой самой вешалки. Дешёвый пластик может оставить зацепки на одежде или того хуже — окрасить её. Однажды в отеле именно это и случилось с моей блузкой. Если вы цените свой гардероб и дорожите им, то не стоит экономить на системах хранения.

Я для себя нашла решение в плечиках от Armadini, они как раз отвечают всем техническим требованиям, о которых я рассказала, и уберегут одежду от печальных последствий. На их стиль и дизайн я хочу обратить особенное внимание. Мне очень нравится, как они гармонируют с красивой одеждой и, я бы сказала, добавляют лоска и ценности гардеробу в целом. Ведь вся красота гардероба кроется в нюансах и деталях.

Что особенно заслуживает внимания, так это возможность заказать у Armadini вешалки под определённый размер и даже предмет одежды. То есть у каждого члена семьи, у каждого платья, костюма, пальто — свои плечики от компании, которая давно и успешно сотрудничает с самыми известными домами мод.

Как думаете, кто больше уделяет внимания деталям гардероба, мужчины или женщины? Не поверите, но мужчины! И производители различных хитроумных систем охотно удовлетворяют мужские запросы: «Мои брюки должны висеть в гардеробе в идеальном порядке и сохранять безупречно выглаженный вид!»

Ок! Листаю каталоги производителей и нахожу выездные держатели для брюк, естественно продуманные именно таким образом, чтобы не образовалось ни единого залома или лишней складочки на брючинах.

Мужчины — народ быстрый и собранный, они должны потратить на подбор делового образа минут пять, не больше. Отлично! На этот случай создаётся примерно такой стеллаж: сверху словно слайдеры можно пролистать рубашки и пиджаки на идеально подходящих под их размер плечиках, чуть ниже — выездная каретка с брюками.

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Далее справа несколько узких ящиков, выдвинете один — и там аккуратными улитками сложены галстуки, заглянете в ящик пониже — и найдёте там декоративные платочки для внешнего кармана пиджака, чуть ниже окажутся отсеки для часов и очков, затем выходные носки. А в следующем стеллаже вы найдёте целый стенд для обуви. Вот так легко и быстро, открыв всего пару ящиков, можно визуально подобрать идеальный комплект одежды и аксессуаров.

Как видите, производители с каждым днём всё более тщательно подходят к вопросам удобства и эргономики гардеробных систем и комнат. Технологи тщательно изучают все привычки и повадки человека, исходя из этого разрабатываются всё новые и новые системы хранения, которые призваны экономить время на сборы, а главное — место в комнате. И при этом быть стильными и дизайнерски современными.

Сектор люкс предлагает системы хранения из дорогих пород дерева, металла или стекла. Хотите классический интерьер в гардеробе — пожалуйста! Я, например, часто применяю в гардеробных деревянные филёнчатые дверцы с зеркальными или резными вставками, можно и позолоты добавить, чуть-чуть, для лоска. Люблю, когда гардеробная похожа на стильную и уютную жилую комнату.

Разнообразие материалов, кстати, поражает всё больше и больше. Если ещё позавчера максимум, на что вы могли рассчитывать, было ламинированное ДСП, то уже сегодня это шпонированные панели или панели, покрытые составами, которые имитируют замшу, камень, металл и другие материалы.