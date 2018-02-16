Маленькая спальня: как хранить в ней вещи

Вопрос хранения в спальне всегда стоит остро. Чем больше помещение, тем больше вещей хочется спрятать в нём от посторонних глаз. Однако если спальня и без того не располагает большими площадями, удобное хранение становится жизненно важным вопросом. О путях решения этой проблемы мы сегодня и поговорим.

Под спальню часто отводят самую маленькую комнату в квартире, ведь большинство людей бывают в ней несколько часов в сутки, и то только во сне. Хорошо, когда в коридоре или соседней комнате предусмотрена площадь под гардеробную, но в современных условиях подобная «роскошь» редкость.

Поэтому наиболее актуальный вопрос для владельцев маленьких спален — где хранить свои вещи? Эксперт по дизайну интерьеров онлайн-гипермаркета MebelVia Евгения Постухова даёт несколько советов по организации небольшого пространства. 1. Поиск площадей

На этапе ремонта вторичного жилья проверьте, нет ли пустого пространства в стенах, которое можно использовать. К примеру, отделанные прежними жильцами ниши, скрытые гипсокартоном пространства под подоконником или в углах. Обустройство ниш полками и стеллажами позволит получить дополнительные места для хранения без потери площади комнаты.

А найденные под отделкой (допустим, после выравнивания стен надстраиваемыми материалами) лишние 10—20 сантиметров помогут существенно увеличить площадь встраиваемого шкафа. 2. Максимизация пространства для хранения

Шкафы лучше выбирать узкие и максимально высокие либо устанавливать встроенные — от пола до потолка: так вы получите в среднем до 10% дополнительного места для хранения. 3. Шторы вместо дверей

Для того чтобы не загромождать пространство конструкцией шкафа, вдоль свободной (от кровати, двери и окон) стены можно устроить небольшую гардеробную. К стене прикрепить навесные полки для одежды в сложенном виде и штанги для плечиков с платьями и костюмами.

Полки можно размещать до потолка и хранить наверху редко используемые вещи. Для белья подойдут выдвижные ящики с крышками. Закрыть гардеробную лучше плотными шторами, прикрепив карниз под потолком: в дни, когда вы не ждёте гостей, их можно распахнуть, добавив тем самым разделённой комнате объёма и воздуха.

Этот приём имеет ещё два преимущества: текстиль придаёт спальне уют и позволяет экономить на перегородках и дверях-купе. 4. Задействуйте пространство под кроватью

Обязательно используйте пространство под кроватью. Сегодня как альтернатива обычному каркасу всё чаще используются высокие подиумы с системами хранения. Но и под стандартную кровать можно задвигать низкие корзины с крышками и выкатные ящики. 5. «Дельфин» вместо раскладушки

Если для экономии пространства в качестве спального места планируется использовать диван, то стоит рассмотреть раскладную модель «дельфин» или вариант с выкатным механизмом. Эти конструкции в раскрытом виде больше других напоминают настоящий широкий матрас, места сгибов не доставляют спящему дискомфорта. Они всегда снабжены местом для хранения постельных принадлежностей.

Не рекомендуются для этих целей механизмы «французская» или «американская» раскладушка: спать на них неудобно, а прочность конструкции не подходит для ежедневного использования. 6. Система хранения в изголовье

Когда спальня настолько мала, что места не хватает даже на прикроватные тумбочки, лучшим решением станет узкая полоса за кроватью. Достаточно отодвинуть её от стены на 15 сантиметров и заказать или сделать самостоятельно деревянное изголовье с плоской верхней частью. Его можно использовать как полочку для книг, гаджетов, кремов, украшений. Стоит обратить внимание на торцы конструкции: предусмотрите там несколько открытых полочек. У производителей мебели можно найти уже готовые кровати с плоским изголовьем и откидной полкой-столиком. 7. Хранение под потолком

Сумки, книги, коробки с обувью удобно хранить в коробках с крышками на высоко закреплённых полках. Разместите их на полметра ниже потолка и храните на самом верху музыкальные инструменты или сезонный спортивный инвентарь (коньки, лыжи, ролики) в чехлах.

Мыслите нестандартно. Хранение мелочей нередко становится большой проблемой и приводит к беспорядку. Но вот несколько идей, которые помогут «разложить всё по полочкам»:

повесьте бижутерию в раму картины или зеркала. Серьги и колье удобно разместить на протянутой вдоль зеркала леске, обернутой для красоты тканью в тон интерьеру;

стопку занимающих место старых журналов можно превратить в прикроватный столик. Для прочности склейте журналы между собой;

большое количество туфель удобно хранить, повесив их на перекладины деревянной лестницы-стремянки. Разместите её в отведённом под гардеробную месте или у свободной стены в качестве элемента декора, убедившись, что она установлена прочно.