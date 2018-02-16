5 причин плохой естественной вентиляции в квартире

Чистый, свежий воздух — одно из условий комфортной жизни, но наши квартиры не всегда отличаются хорошим микроклиматом. Существенной проблемой многих помещений является их плохая вентиляция. Почему так происходит?

В большинстве многоквартирных зданий старой и новой застройки предусмотрена лишь естественная вентиляция (вытяжка): через весь дом по вертикали проходит магистральный вентиляционный канал-стояк, к которому подсоединяются каналы от отдельных квартир. Такая система отличается простотой и дешевизной устройства, но у неё есть много уязвимых мест. 1. Герметичные окна и двери

В квартиры воздух поступает через щели и неплотности оконных и дверных конструкций. Если хозяева поменяют старые деревянные рамы на современные герметичные окна-стеклопакеты, то приток воздуха прекратится. Поэтому, задумываясь над установкой окон-стеклопакетов, обязательно решите вопрос — откуда вы будете брать приточный воздух. Это могут быть стеклопакеты с вентилируемой секцией или форточки или дополнительные приточные системы. 2. Разница темеператур внутри и снаружи

Интенсивность работы естественной вентиляции зависит от разницы температур внутри и снаружи помещения. Зимой эта разница велика, и естественная вентиляция работает хорошо. Летом же температуры сравниваются и вытяжка практически не функционирует. Иногда вообще возникают ситуации, в которых воздух начинает перемещаться обратно из центрального вентиляционного канала в квартиру (так называемое «опрокидывание вентиляции»). Старыми ГОСТами подразумевалось, что в жару помещения будут проветриваться с помощью раскрытых окон. 3. Несанкционированная планировка

Вертикальные магистральные каналы часто страдают от несанкционированных перепланировок. Это может быть как полное перекрытие канала (сейчас такие вопиющие случаи встречаются всё реже), так и подключение к естественной вентиляции мощной кухонной вытяжки. В результате загрязнённый воздух поступает от соседа к соседу. 4. Пыль и мусор

Вертикальные вентиляционные каналы могут засоряться мусором и пылью и по естественным причинам. За десятки лет их пропускная способность может уменьшиться до нуля. Если у вас возникли подозрения, что вентиляционные каналы не функционируют, следует обратиться в управляющую компанию, которая следит за состоянием инженерных сетей дома. 5. Низкая производительность системы вентиляции

Даже полностью исправные системы естественной вентиляции отличаются невысокой производительностью. Естественная вентиляция рассчитана на расход воздуха 80-90 м3/ч. Для комфортной жизни этого может быть недостаточно. Поэтому лучшим выходом будет организация системы принудительной приточно-вытяжной вентиляции.