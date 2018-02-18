Выбираем постельное белье за четыре шага

Сатин, бязь, поплин и шелк — на каком корабле отправиться в мир снов, чтобы утром родиться заново?

1. Снимаем мерки с матраса

Каждый раз при покупке постельного белья пытаешься вспомнить необходимый размер комплекта, потому что стандарты производителей отличаются. Российский размерный ряд предполагает полутораспальный (215*145см), двухспальный (215*195 см) и евро (220*240). Зарубежные производители тоже задают правила, добавляя в линейку односпальные (110*200см) комплекты и так называемые кинг-сайз (274*297см).

Сложно определиться с размером, если матрас двухспальный, а одеяло евро — тогда приходится или простынь брать с запасом, или вовсе собирать комплект по частям. В магазинах частенько встречаются простыни, наволочки и пододеяльники по отдельности, что навевает мысль об эксперименте с принтами. 2. Выбираем ткань

Удачно подобрать текстиль — значит задать тон не только ночи, но и утру. Видов материалов много, возьмем лишь некоторые из них. Микрофибра. Практичная ткань из полиэстера или хлопка. Не выгорает, легко стирается, сохраняет качество надолго. Такое белье не провоцирует аллергию и не линяет, а о пресловутых катышках можно забыть.

Перкаль. Бархатистый и тонкий — с виду почти невесомый, на практике очень прочный. Благодаря структуре допускается вышивка, необычный крой, а также узоры и другие оригинальные элементы.

Сатин-жаккард — спутник роскошной жизни. Стопроцентный хлопок, благородный блеск, идеальная гладкость — мечта всех ценителей комфортного сна. Такой комплект подойдет в подарок семейной паре на годовщину свадьбы.

Бязь. Неприхотливый лидер массового рынка. Такой комплект прослужит долго и выдержит не один десяток стирок. Текстиль плотный по структуре, особенно в начале использования, поэтому для первой брачной ночи, например, стоит выбрать что-то более мягкое.

Лен. Большая редкость — встретить постельное белье из чистого льна: обычно производители смешивают его с хлопком, чтобы ткань меньше мялась и была мягче. Однако желающим приобрести стопроцентный льняной комплект стоит учесть, что он будет грубоват для нежных натур, а натуральный его цвет — бледно-коричневый и серый.

Бамбук. По составу напоминает кашемир и шелк, но на ощупь немного не дотягивает до их мягкости, что, кстати, делает его более дешевым удовольствием. Благодаря антимикробным и антисептическим свойствам бамбук в почете у молодых матерей и аллергиков.

Шелк. Король среди постельных материалов. Выглядит роскошно, как из покоев шейха. Однако считается непригодным для постоянного использования — комплект достают по случаю. Уход за шелком тоже нужен особый: для стирки использовать специальный гель для шелковых изделий, а температуру воды ставить не выше 30 градусов. Владельцы дорогого шелкового белья предпочитают сдавать его в химчистку. 3. Сочетаем белье с интерьером

Цветовая палитра постельного белья зависит от характера и стилевых предпочтений хозяина. Даже у самых верных поклонников монотонных тканей нет-нет, да и проскочит наволочка с ромашками: потому что душе рано или поздно хочется разнообразия.

А для умышленного создания определенной атмосферы в спальне лучше воспользоваться дизайнерскими советами о психологии цвета. Так, например, теплые тона сузят пространство и сделают его уютнее, а холодные цвета создадут ощущение воздуха и свободы.

Однотонные комплекты подойдут под любой интерьер, но их цвет надо выбирать внимательно. К примеру, черный выглядит пленительно и мистически, но собирает пыль, ворсинки, нитки с одежды, так что чистить такое белье придется часто. Красное белье — для страстных и смелых натур. Оно заряжает энергией, позитивом и в целом действует возбуждающе. Не всегда оба партнера готовы к такой эмоциональной атаке цветом.

В белом спальня выглядит чисто и невинно. После насыщенного дня нервная система успокаивается, энергия восстанавливается, мысли очищаются. Не постельное белье, а лечебный комплект. Однако не все ткани долго прослужат белой королеве — лен, к примеру, быстро пожелтеет.

Принт в цветочек — классический и самый распространенный. Чувствуется близость к природе, причастность к естественной красоте, что расслабляет. Крупный узор смотрится ярче и будоражит. А мелкие цветочки и листики успокаивают и навевают романтику прованса.

Коричневый, кофейный, шоколадный цвет белья обычно нравится мужчинам. Это цвет респектабельности, успешности в делах, поэтому в подарок сильной половине человечества коричневое белье придется кстати.

Каждый цвет — эмоция, вспышка чувств или долгожданное затишье. Выбирая цвет постельного белья, владельцы не только создают характер интерьера, но и, как художники, пишут свою картину. 4. В магазине внимательно читаем ярлык

Чтобы кожу ничего не раздражало, следует обратить внимание на качество материала, указанное на ярлыке. Главное правило — максимум удобства, поэтому никакой синтетики и прозрачных плетений — первая может вызвать аллергию, а прозрачная тонкость быстро порвется. Чем выше плотность ткани, тем она приятнее и долговечнее.

Выбирая постельное белье, необходимо обращать внимание на температуру стирки — 60 градусов и выше. Все, что ниже этой планки, может оказаться сделано с дешевыми красителями и доставить массу неудобств. Еще один нюанс, который нельзя допустить, — швы посередине пододеяльника или простыни. Это постельный моветон, который говорит о недобросовестности производителя и предсказывает отпечатки на самых нежных местах. Еще пара советов

Выбор постельного белья должен быть тщательным, вдумчивым, а результат — приносить радость. Поэтому кроме теории в этом деле пригодятся и практические советы. Так, например, более удобными считаются простыни на резинке — они не сползают с матраса и не сбиваются, а пододеяльник и наволочки следует выбирать без пуговиц и молний, которые могут царапать кожу и ежедневно доставлять дискомфорт.

Для каждой ночи подойдет хлопковое и льняное белье, причем зимой оно должно быть стопроцентное. Жаккард, бязь, сатин, лен и шелк — лидеры по прочности.

Самыми дешевыми будут комплекты из поликоттона — смеси материалов, и тонкая бязь. Дорогие наборы — из жаккарда и шелка, их можно смело дарить на свадьбу или юбилей, поинтересовавшись сперва у виновников торжества размером кровати.