12 главных интерьерных трендов весны 2018

Берите эти интерьерные тенденции на заметку, чтобы создать актуальное и по-весеннему свежее домашнее пространство.

1. Цветовые тренды

Цвету хочется уделить отдельное внимание, так как этой весной выделяют несколько основных оттенков и цветовых акцентов.

Модный ультрафиолетовый

Ультрафиолетовый был назван главным цветом 2018 года, и логично было бы предположить, что в будущих сезонах он остается актуальным. Но особенно приятно применить его весной, когда глаз устал от серости и хочется добавить яркости.

Выбирайте ультрафиолетовый для акцентов в виде текстиля или аксессуаров. Также удачным решением станет мягкая мебель в этом цвете, поэтому, если хотели купить новое кресло в гостиную, присмотритесь к моделям в модном ультрафиолетовом.

Яркий желтый

Весенний прогноз радует нас живыми цветами, и одним из трендовых оттенков сезона выбран солнечный желтый. Цвет достаточно сложный, с ним нужно обходиться максимально аккуратно и добавлять небольшими порциями, как хорошую приправу, чтобы чувствовать вкус, но не заглушить им все блюдо.

Небесно-голубой

Оттенок, который в палитре Pantone получил название Little Boy Blue, тоже можно и нужно применять для того, чтобы добавить в ваш интерьер стиля этой весной.

Элегантный бордовый

Бордовый цвет — достаточно смелое решение для интерьера, но, бесспорно, шикарное. Фаворитом называют оттенок Tawny из палитры института Pantone. Используйте его для расстановки акцентов, если боитесь «присытиться» цветом, или окрасьте акцентную стену в этот цвет, чтобы сделать комнату необычной и яркой.

Пастельные оттенки

Пудровый розовый, бежевый, пыльно-серый — эти цвета остаются в тренде уже несколько сезонов, и весна 2018 не станет исключением. Очень удачны эти оттенки в оформлении спален, детских комнат или зон для релакса.

2. Латунные и медные детали

Латунь и медь все чаще можно встретить в интерьерах кухонь, ванн и жилых комнат. Смесители и посуда в таком стиле, а также фурнитура и аксессуары выглядят дорого и подходят практически любому интерьеру: от классики до современности.

Эти металлы также могут использоваться в: деталях мебели (ножках стульев и мягкой мебели, кованных деталях кровати);

светильниках;

фурнитуре шкафов и комодов;

аксессуарах в виде рам для зеркал или плетеных корзин медного цвета.

3. Выстиранный лен и хлопок

С каждым сезоном тяготение к натуральным материалам возрастает — этой весной в тренде выстиранный лен и натуральный хлопок. Бренды товаров для дома активно поддерживают эту тенденцию и выпускают коллекции постельного белья и кухонного текстиля из этих материалов, поэтому выбрать то, что понравится, труда не составит.

4. Светлое дерево

Светлое дерево в отделке и мебели — весенний тренд, который наверняка перейдет в лето. Светлые оттенки визуально расширяют помещение и делают его воздушнее. Светлое дерево становится все более популярным с распространением скандинавского стиля и контемпорари, интерьерных направлений, которые не потеряют актуальности в предстоящем сезоне.

5. Тропические растения и принты с ними

Конечно, вырастить пальму в городской квартире — решение спорное и весьма экзотичное, но поддаться веянию моды и поставить большое зеленое растение (например, фикус) несложно. Если не хочется обременять себя уходом за живым растением, приглядитесь к аксессуарам с тропическими принтами. Их несложно найти даже в масс-маркете.

6. Эклектика

Сочетание отличающихся принтов и предметов из разных стилей в моде этой весной, смело давайте волю фантазии и начинайте творить: миксуйте клетку с полоской, пэчворк и анималистичные принты, классические предметы и современные аксессуары. Для того чтобы сочетать их правильно, ознакомьтесь с нашим гидом.

7. Полотна с пейзажами и природные принты

Природа вдохновляет, особенно весной, так что она станет еще одним популярным трендом. Полотна с пейзажами можно использовать как традиционный декор — повесить большую картину в гостиной, а также применить их в деталях: например, постелить ковер с абстракцией водной глади или ночного неба.

8. Цветочные узоры

Весна — самое время использовать цветочные узоры в интерьере. Другой вопрос — как применить. Если вы знаете, что активный принт не надоест вам со временем, можно сделать акцентную стену с помощью обоев или решиться на переделку ванной или прихожей, использовав в отделке цветочные мотивы. Почему именно эти комнаты? Мы не проводим там много времени, так что есть вероятность, что принт не начнет раздражать.

Если вы консерватор и не любите радикальных изменений, выбирайте принт в текстиле и аксессуарах. В конце концов, их легко заменить, если надоест.

9. Белила

«Подмешать» интерьеру белила — это тренд, который постепенно захватывает умы и проекты дизайнеров, а также берется во внимание брендами-производителями товаров для дома.

Небрежные белые пятна в отделке стен выглядят привлекательно, создают эффект нужной состаренности и при правильной мебели и аксессуарах способны добавить интерьеру шика.

Тоже самое можно сказать об аксессуарах для дома, например, коврах, которые специально выбелены, как будто десятилетия пролежали на чердаке и потом были найдены.

10. Прозрачный пластик и стекло

Сделать из квартиры своеобразную витрину — тренд, представленный на выставке Maison&Objet, которая прошла в январе этого года в Париже. Прозрачные шкатулки, коробы из стекла призывают превратить квартиру в своеобразный шоу-рум и выставить напоказ имеющиеся украшения. Выглядит обаятельно — главное, соблюдать умеренность.

11. Этнические мотивы

Этномотивы в декоре комнаты будут модными этой весной и, скорее всего, оставят за собой этот статус на весь год. Если вам симпатизируют этнические стили или вы хотите добавить немного простой красоты вашему интерьеру, обратите внимание на этот тренд.

12. Циновки и плетение

Плетеные корзины и коврики-циновки не перестают быть атрибутами действительно модного интерьера уже несколько сезонов, и весна 2018 не исключение. Возможно, в вашей квартире уже есть подходящие вещи. Если нет — смело идите в магазин, даже масс-маркет сегодня может порадовать стильным плетением.