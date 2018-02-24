Что брать в ручную кладь: шпаргалка путешественника

В феврале 2018 года крупнейший российский авиаперевозчик— ПАО «Аэрофлот» — уточнил правила провоза ручной клади.

Норма веса осталась прежней — 10 кг плюс дополнительно дамская сумка или рюкзачок 5 кг. Но вот параметры этих вещей в сантиметрах стали проверяться жестче, причем во всех классах: теперь 10-килограммовая сумка или чемоданчик должны строго вписываться в границы 55/40/20 сантиметров, а 5-килограммовая сумка иметь по сумме всех измерений не более 80 см.

Для проверки соответствия в аэропортах возле стоек регистрации и иногда возле выхода на посадку установлены особые «коробочки»: ручная кладь должна без проблем в низ вписаться.

Еще один момент, важный для тех, кто любит обильно затариться в магазине «дьюти-фри»: теперь один пассажир может пронести с собой на борт «Аэрофлота» только один пакет (запечатанный) с покупками оттуда, размер пакета по сумме трех измерений — не более 115 см.

Нормы, связанные с провозом верхней одежды, костюма в портпледе, детского питания, букета цветов, детской люльки или складной коляски, а также костылей или тростей остались прежними. На что обратить внимание?

Основная сложность обновленных правил, по мнению опытных путешественников, может быть связана именно с поиском чемодана для ручной клади, имеющего высоту одной из граней 20 см. Дело в том, что описания многих чемоданов на сайтах интернет-магазинов несколько отличаются от реальных измерений. В большинстве случаев вместо 20 см чемодан имеет 22 -24 см, и если он текстильный — то его как-то можно «сплющить» и втиснуть в измерительный контейнер, а если пластиковый — увы. Кроме того, во многих моделях при указании максимальной грани — 55 см — не учитываются выступающие колесики — а авиакомпания их учитывает. Важные правила:

Собираясь в путешествие, ознакомьтесь с багажными правилами конкретной авиакомпании еще до покупки билета. Нередко за ручную кладь или багаж необходимо доплачивать, и эта сумма порой бывает сопоставима с ценой билета.

Особенно тщательно проверяйте все условия, если летите со стыковкой, и рейсы обслуживают разные перевозчики. Совет: летая с пересадками, по возможности старайтесь избегать сдачи вещей в багаж (в таких ситуациях они теряются чаще всего) и отдавайте предпочтение авиакомпаниях с наиболее лояльными правилами относительно ручной клади.

Общий запрет, действующий у любого авиаперевозчика, распространяется на перевозку в ручной клади жидкостей объемом более 100 мл (допустимо брать на борт не более 1000 мл жидкости в емкостях не более 100 мл, упакованные в прозрачный пакет с фиксатором), ядовитые, горючие вещества, аэрозоли, зажигалки, колющие и режущие предметы (включая мультитулы, штопоры, спицы и маникюрные ножницы), а также оружие.