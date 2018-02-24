9 вещей в доме, которых вам не хватает для счастья

Если вы не чувствуете себя счастливой в своем собственном доме, тогда нужно с этим что-то делать, и желательно как можно скорее. Ведь несчастный человек не может наслаждаться жизнью или добиваться каких-то высот. Чтобы избавиться от депрессии, психологи рекомендуют обратить внимание на цвета, запахи, освещение и детали интерьера, которые вас окружают. Ведь именно эти мелочи позволяют создать уют не только в квартире, но и в душе.

Комнатные растения или букет цветов

Если вы считаете покупку букета пустой тратой денег (или вам просто жаль цветы, которые быстро завянут), тогда приобретите домой комнатные растения, которые поднимают настроение, улучшают микроклимат в квартире, а также притягивают счастье и удачу в дом. Хотя вот ученые, например, доказали, что именно свежие цветы вызывают радостные эмоции и усиливают чувство удовлетворения жизнью, поэтому не отказывайтесь от букетов, если вдруг кто-то решил им вам преподнести. Ароматические свечи

Свечи способны украсить любой интерьер, добавить нотку романтизма, настроить на определенный лад, поднять настроение и подарить ощущение абсолютного счастья. Поэтому если у вас еще нет свечей с ароматом ванили, очень советуем это исправить и приобрести парочку. Красивое постельное белье

Психологи уверяют, что красивое постельное белье и аккуратно заправленная кровать тоже способны сделать нас немного счастливее. Ведь так приятно вернуться после тяжелого трудового дня в уютную спальню, где царит порядок и красота. Поэтому не поленитесь потратить несколько минут утром на то, чтобы застелить постель. Уютный плед

Плед, в который хочется завернуться и забыть обо всем на свете, не только согреет в холодное время года, но и украсит интерьер, а также сделает его более уютным и атмосферным. Семейные фотографии и картины

Семейные фотографии или картины с изображением того, что вам доставляет удовольствие, способны подарить ощущение счастья и поднять настроение. Поэтому поставьте на прикроватную тумбочку ваш портрет, повесьте в комнатах произведения искусства и наслаждайтесь счастливыми моментами. Изображения животных

Если у вас нет возможности завести домашнее животное, не отчаивайтесь. Чтобы избавиться от давящего чувства одиночества, например, достаточно добавить в интерьер немного звериной тематики: изображения или фигурки животных, текстиль с подходящим принтом и другое. Яркие стены

Почему бы не добавить в свою жизнь немного ярких красок? Но не спешите добавлять в свой интерьер аксессуары всех оттенков радуги. Достаточно окрасить стены в зеленый или желтый цвет. Исследователи из Амстердама определили, что именно эти оттенки способны сделать человека счастливым. Минимализм

Психологи уверяют, что заставленная квартира вызывает лишь только негативные эмоции, в то время как минимализм и наличие свободного пространства заставляют почувствовать себя намного счастливее. Поэтому не стоит превращать свой дом в склад ненужных вещей, в которых скапливается пыль и отрицательная энергетика. Порядок в квартире

Ученые доказали, что женщины испытывают стресс, когда им приходится жить в захламленной квартире или тратить силы на то, чтобы справиться с беспорядком. Поэтому не доводите себя до такого состояния — периодически просматривайте вещи, избавляйтесь от ненужного хлама и несколько дней в неделю находите время на уборку.