Как правильно разделить квартиру при разводе

Раздел общего имущества супругов может быть произведен как в период брака, так и после его расторжения по требованию любого из супругов.

Развод почти всегда означает для бывших супругов необходимость поделить имущество. Согласно законодательству имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, независимо от того, на чье имя оно было зарегистрировано. Титульным собственником, например, квартиры может являться один из супругов, но это не значит, что он может ей распоряжаться по своему усмотрению.

Адвокат Виктория Данильченко замечает, что для совершения особо крупных и юридически значимых сделок Семейный кодекс РФ предусматривает предварительное нотариально удостоверенное согласие супруга.

сделки по распоряжению недвижимостью;

сделки, требующие нотариального удостоверения;

сделки, требующие регистрации в установленном законом порядке. К числу таких сделок отнесены:

Раздел общего имущества супругов может быть произведен как в период брака, так и после его расторжения по требованию любого из супругов. При этом к требованиям супругов о разделе общего имущества применяется трехлетний срок исковой давности.

А теперь давайте рассмотрим основные возможные варианты раздела совместно нажитого имущества.

Первый вариант — произвести раздел совместно нажитого имущества в равных долях (ст.39 СК РФ ). Важно помнить, что независимо от способа участия в формировании совместной собственности супруги имеют равные права на общее имущество.

Согласно ч.3 ст.34 Семейного кодекса РФ право на общее имущество супругов принадлежит также супругу, который в период брака, например, осуществлял ведение домашнего хозяйства, занимался уходом за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода.

Второй вариант — полюбовно договориться. Ведь общее имущество супругов может быть разделено между супругами по их соглашению. При такой ситуации не должно быть конфликтов и споров. Если сторонам удалось придти к компромиссу, то можно заключить соглашение о разделе совместно нажитого имущества или брачный договор.

Надо обратить внимание, что брачный договор может быть заключен до государственной регистрации брака (в этом случае он начинает действовать с момента заключения брака) или в любое время в период брака (п.1 ст.41 СК РФ). Соглашение о разделе имущества супругов может быть заключено в период брака или после его расторжения.

Таким образом, брачный договор могут заключать лица, вступающие в брак, или супруги, а соглашение о разделе имущества — супруги или бывшие супруги.

Итак, если стороны договорились, то самое время обратиться к нотариусу, так как соглашение о разделе общего имущества, нажитого супругами в период брака, должно быть обязательно нотариально удостоверено (ст.38 СК РФ).

Подписание такого рода соглашения поможет снять множество проблем в будущем.

Третий вариант — продать квартиру и разделить денежные средства от ее реализации поровну. Это отличный шаг к тому, чтобы начать жизнь с чистого листа.

Четвертый вариант — определить рыночную стоимость квартиры. А после этого можно произвести раздел следующим образом: квартира остается в собственности одного из супругов, а второму супругу выплачивается компенсация в размере 50% от ее рыночной стоимости.

Необходимо помнить, что в случае разрешения спора о разделе совместно нажитого имущества, закон также защищает права и интересы несовершеннолетних детей. Так, суд вправе отступить от начала равенства долей супругов в их общем имуществе исходя из интересов несовершеннолетних детей и (или) исходя из заслуживающего внимания интереса одного из супругов, в частности, в случаях, если другой супруг не получал доходов по неуважительным причинам или расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам семьи.

Нельзя забывать и о долгах, так общие долги супругов при разделе общего имущества супругов распределяются между супругами пропорционально присужденным им долям.