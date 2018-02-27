Восемь неожиданных применений лимона

Мы ценим лимон за освежающий вкус и большое содержание витамина С и всегда с удовольствием используем его в приготовлении любимых блюд. Думаете, лимон незаменим только в кулинарии? Оказывается, лимонный сок может спасти ситуацию и за пределами кухни. Рассказываем, как еще можно использовать этот продукт. Очистите микроволновку

Чистка микроволновки — не такая уж легкая задача, как кажется на первый взгляд. Но опытные хозяйки знают, что с помощью лимона можно заставить ее стенки блестеть.

Для этого нарежьте лимон, положите его в жаропрочную миску, добавьте в нее воды и поставьте "разогреваться" в микроволновку на максимальной мощности. Через 5-7 минут вода выкипит, а вам нужно будет просто протереть стенки микроволновой печи изнутри: загрязнения исчезнут, как будто их и не было. Подарите своей разделочной доске вторую жизнь

Не секрет, что деревянные разделочные доски быстро впитывают запахи и теряют свой первозданный вид. Но у нас есть выход: щедро натрите разделочную доску половинкой лимона и оставьте на 10-15 минут, а после этого промойте под струей теплой воды. Это поможет удалить загрязнения и избавиться от назойливых запахов. Отстирайте трудновыводимые пятна

Скатерть трудно уберечь от пятен. Избавиться от трудновыводимых загрязнений вам поможет лимонный сок — это очень удобно, если под рукой не оказалось пятновыводителя.

Свежие жирные пятна нужно залить лимонным соком и присыпать небольшим количеством соды, а затем избавиться от загрязнения бумажным полотенцем.

Лимонная кислота поможет вывести даже пятна от свеклы, помидоров и красного вина. Просто нанесите ее на пятно, а через 10 минут постирайте скатерть. Поухаживайте за ногтями

Если вы любите ухаживать за ногтями и следите, чтобы они были крепкими и здоровыми, попробуйте сделать для них укрепляющую и отбеливающую лимонную ванночку.

Ванночка должна состоять из лимонного сока, смешанного с теплой водой в соотношении два к одному. А если после такой десятиминутной процедуры вы натрете ногти цедрой, вы еще сильнее укрепите действие лимона. Избавьтесь от накипи

Накипь — проблема, знакомая многим хозяйкам. Оказывается, с помощью лимонной кислоты от нее можно быстро избавиться. Для этого прокипятите чайник, добавив в воду сок одного лимона. Можно также положить в воду ломтики лимона или две столовые ложки лимонной кислоты. Воду после кипячения нужно будет слить, а чайник хорошенько промыть. Освежите холодильник и кухонные шкафы

Лимон — чудесный природный освежитель воздуха. Если вы сварите его на медленном огне с ароматными пряностями, а остывший раствор зальете в пульверизатор, вы сможете насладиться легким и свежим ароматом.

Мы предлагаем задействовать и лимонную цедру, которая отлично впитывает в себя неприятные запахи. Просто разложите ее по кухонным шкафчикам и полкам холодильника. Заставьте сантехнику блестеть

Хромированный водопроводный кран частенько "обрастает" минеральным осадком. Чтобы от него избавиться, протрите поверхность половинкой лимона, промойте и затем отполируйте мягкой тряпочкой.

Лимонный сок можно выдавливать прямо на губку и чистить раковину до блеска. А если на сантехнике образовался налет от жесткой воды, разведите в 500 мл воды пару ложек лимонной кислоты, нанесите смесь на загрязненные места и оставьте на 10 минут, после чего помойте обычной водой. Сохраните свежесть продуктов

Если вы уже нарезали бананы и яблоки, а гости еще не пришли, не волнуйтесь: лимон поможет вашей фруктовой тарелке сохранить свежий и аппетитный вид. Просто сбрызните эти продукты лимонным соком, и тогда они не потемнеют.

Еще один способ продлить жизнь продуктам с помощью лимона — использовать его цедру. К примеру, чтобы не отсырел тростниковый сахар, положите немного цедры лимона в емкость, где он хранится.