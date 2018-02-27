8 садовых тенденций 2018 года

Конец февраля — самое время задуматься о том, какими будут в новом сезоне ваши сад и огород. С огородом дела обстоят немного проще, поскольку каждый дачник знает, что хорошо растет на его участке, а что вряд ли сумеет взойти и тем более созреть. Так что у многих рассадно-овощной период уже благополучно стартовал. С садом же можно поэкспериментировать! И почему бы не взять на вооружение не только собственные знания, но и ежегодно меняющиеся тенденции ландшафтного дизайна? В 2018 году, кстати, они весьма интересны!

1. Насыщенные краски

В этом году сад превращается в яркую радугу. В нем уже не встретишь монохромности. На цветники и клумбы, в садовые бордюры и в контейнеры высаживается как можно больше растений разных видов, форм и оттенков.

Особенно актуален фиолетовый. Он должен присутствовать в саду в том или ином сочетании. Так что не оставляем без внимании дельфиниумы, крокусы, аквилегии, сирень, ирисы, флоксы, тюльпаны и другие растения этого цвета.

2. «Съедобные» клумбы, или декоративный огород

Овощи, ягоды и фрукты в этом сезоне соседствуют на одной клумбе с травами и цветами.

В композициях могут участвовать листовые салаты различных сортов, морковь, капуста, лук, томаты, баклажаны, земляника, подсолнухи, пряные травы и другие растения.

3. Пышные живые изгороди

Живые изгороди были в моде всегда. Это отнюдь не новинка, и мы не раз говорили об их устройстве.

Интересно то, что до этого их полагалось симметрично и аккуратно стричь. Грядущим летом данная процедура не нужна. Только необходимая санитарная обрезка, верхней части дана свобода расти как вздумается. За счет этого достигается максимальная естественность.

4. Стиль Naturgarden

Тот самый стиль, который пропагандирует знаменитый голландский дизайнер Пит Удольф. По его мнению, сад должен быть спонтанным.

Конечно же, растения высаживаются по плану, но таким образом, чтобы не вызвать ощущения того, что на ограниченной территории все продумано и подстрижено вплоть до миллиметра. Сад — это уголок живой природы.

5. Вода

Сад 2018 года приветствует наличие воды во всех проявлениях. Фонтанам и фонтанчикам, ручьям и ручейкам, декоративным водопадам, небольшим бассейнам и прудам — быть!

6. Переход от симметрии к асимметрии

Асимметрия должна придать саду, опять же, естественности и динамики. Все ровные симметричные формы превращаются в неровные благодаря умело высаженным растениям.

7. Стирание границ между садом и помещением

Сад 2018 года — это своего рода квартира на открытом воздухе. Кухни, зоны отдыха и приема гостей, кабинеты для работы вынесены в сад. Особой популярностью пользуются открытые кухни. Их не стоит путать с беседкой для шашлыков.

Открытая кухня — это полноценная кухня с зонами для подготовки, нарезки и приготовления продуктов. В ней есть мойка, плита, стол, стулья и все остальное, что необходимо хозяйке. Идея весьма привлекательная, но, увы, подойдет не каждому.

8. Изделия ручной работы

В этом году они ценятся как никогда. Не ограничивайте свою фантазию: садовые скульптуры, панно, декоративные таблички, пугала, скворечники и кормушки для птиц, плетни — все это должно быть сделано своими руками.

Вот такие направления предлагают нам специалисты. Но не стоит забывать, что сад — это отражение своего хозяина, его души и видения. И каждый сад будет уникален и индивидуален вне зависимости от общего стиля и дизайна.