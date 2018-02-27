9 неожиданных примеров использования штор в интерьере

Шторами можно не только обрамить окно — они могут заменить двери, зонировать пространство или спрятать от чужих глаз неприглядные места квартиры. Мы собрали лучшие способы их применения в интерьере — вдохновляйтесь!

1. Для простой организации гардеробной

Далеко не каждую планировку удается снабдить гардеробной, отделенной от жилого пространства дверью. Тем не менее гардеробная комната часто функциональнее платяных шкафов. А о том, что о ней мечтает почти каждая женщина, и говорить не стоит.

С помощью шторы можно отделить угол в спальне или другой комнате и организовать там мини-гардеробную. Таким образом, открытые полки скроются от глаз и не будут портить интерьер комнаты. Плюс — с таким решением отпадет необходимость выстраивать глухие гипсокартонные стены.

2. Для отделения ванной в совмещенном санузле

Даже для семьи из трех человек совмещенный санузел уже может создать проблемы, особенно в час пик (утром во время сборов на работу/учебу и вечером, перед отходом ко сну). Штора, которая отделит ванную от туалета, поможет с решением этой проблемы и в критические моменты позволит не ожидать задержавшегося члена семьи за дверью. В любое другое время шторку можно распахнуть и не делить небольшое пространство.

3. Для спокойного сна

Повесить штору вокруг кровати — полезный лайфхак для пар или друзей, которые делят студию или однушку. Иногда один хочет подольше поработать за компьютером или посмотреть телевизор, а другому мешает свет монитора или экрана. Закрыв кровать шторой, вы решите эту проблему. Если кровать находится в нише, сделать занавес будет еще проще.

4. Для зонирования

Использовать штору для зонирования комнаты — это один из самых простых и универсальных вариантов. Во-первых, потому что не нужно согласовывать возведение перегородок. Во-вторых, текстиль можно подобрать под стиль интерьера, а при отсутствии необходимости штору можно просто раздвинуть и оставить пространство свободным.

5. Для отделения детского уголка

Дети тоже нуждаются в уединении, и часто это на руку родителям, которые хотят провести хотя бы несколько минут в тишине. Детские кровати можно спрятать за шторкой, а если речь о спальном месте, совмещенном со шкафом или столом, — получится даже отдельная детская комната. Очень удобно.

6. Для открытых шкафчиков на кухне

Планируя ремонт и покупку кухонного гарнитура, вы не всегда сможете полностью продумать функциональность тех или иных решений. Так часто получается с открытыми полками и шкафчиками. Сначала кажется, что это решение только к лучшему — разнообразит пространство и украсит кухонный гарнитур. Но когда дело доходит до эксплуатации кухни, оказывается, что это не всегда удобно. Особенно в большой семье, когда готовить нужно часто, а поддерживать порядок — труднее. На помощь придет маленькая шторка, за которой можно скрыть временный беспорядок.

7. Для украшения стены за спинкой кровати

Украсить стену за спинкой кровати можно разными способами, но самый простой — повесить красивую штору. С ее помощью можно скрыть любые дефекты стены.

Этим же советом можно воспользоваться, чтобы бюджетно освежить интерьер спальни, а обилие разных вариантов штор поможет подобрать декор в нужном стиле.

8. Для арок и межкомнатных проемов вместо дверей

Повесить шторы в дверные проемы — недорогой способ визуально разделить пространство. Конечно, такой звукоизоляцией, как дверь, не обладает никакая штора, но для некоторых помещений это не критично. Например, для гостиной и коридора или кухни и домашней прачечной.

9. Для уединенного хоум-офиса

Отличный вариант для всех надомных работников и фрилансеров. Если отдельный кабинет для вас роскошь и приходится довольствоваться письменным столом, попробуйте отделить его шторой и обустроить хоум-офис. Уединенность часто помогает работе.