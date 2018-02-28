5 необычных идей для кухонного фартука

Очередной сезон массовых отпусков заканчивается, как и дачная жизнь, вылазки на природу, ужины в летних кафе. Теперь вы чаще будете проводить время на кухне, и этот факт должен не огорчать вас, как нечто неизбежное и рутинное, а радовать — как новизна вкусовых и зрительных ощущений.

Мы покажем вам пять отличных идей для привнесения в интерьер помещения, где вы готовите еду, свежей нотки в виде необычного декора кухонного фартука. Долой надоевшую плитку, дорогущее стекло, тривиальную краску! Вам вполне по силам справиться с воплощением понравившейся идеи самостоятельно, после чего и готовить здесь будет веселее, и гостям показать оригинальную кухню появится повод. Галька

Ещё недавно вы нежились на пляже, а сейчас зябко ёжитесь под лёгким пледом прохладными вечерами?Есть возможность согреться другим, активным способом, да ещё и кусочек лета поселить на вашей кухне. Мы предлагаем вам оформить поверхность стены над разделочной частью столешницы и над плитой обыкновенной галькой.

Ну как обыкновенной…

roomble

Конечно, её придётся подобрать по цвету и калибру, в зависимости от узора и фактурности будущего фартука, каким вы его задумали. Ради удивительного эффекта стоит постараться и собрать пару вёдер этого строительного материала, благо погода пока ещё позволяет побродить по морскому или речному берегу.

Для изготовления такого фартука вам понадобится:

галька;

цементный раствор;

шпатель;

кисть;

бесцветный лак для отделки.

Сам процесс — простой и увлекательный. Вам понравится! Просто выкладывайте стену галькой, укладывая её плашмя или на ребро в цементный раствор, нанесённый на стену. Начинайте работу снизу, чтобы камешки поддерживали друг друга, но не забывайте придерживать очередную галечку в течение некоторого времени, чтобы она надёжно заняла своё место.

После высыхания всего полотна фартука протрите влажной губкой его поверхность, убирая лишние цементные брызги. Ещё немного подождите и покройте поверхность бесцветным лаком. Теперь можете звонить друзьям и звать их в гости. Винные пробки

Не хотите привносить в интерьер кухни брутальность, используя гальку? Возможно, вам понравится другая идея — выложить фартук из винных пробок. Это ещё проще, благодаря лёгкости исходного материала. Вам понадобятся:

roomble.

пробки от винных бутылок;

строительный клей;

кисть;

резак или острый нож;

лак для отделочных работ.

Если вы собирали на всякий случай винные пробки в течение многих лет, можете приклеивать их к стене целиком. Правда, тогда будет меньше поверхность соприкосновения пробки со стеной, что грозит внезапным оголением фронта работ из-за отвалившейся детали. Лучше разрезать каждую пробку вдоль, а если вы задумали выложить искусный узор и готовы заниматься этим долго и кропотливо, можете нарезать материал поперёк, так сказать, «на пятаки». Откройте ещё одну бутылку вина для вдохновения — и приступайте к творчеству! Дерево

Следующий из экологичных вариантов отделки кухонного фартука материал — дерево. На выбор: рейки, плашки, паркет, ламинат — на что хватит фантазии и умения. Способ крепления зависит от материала. Вам наверняка понадобятся:

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дерево в том или ином виде;

строительный клей или гвозди с молотком;

инструмент для разрезания полотна;

кисть;

краска или лак.

Подскажем вариант для самых экономных и рукастых: используйте для отделки стены над столешницей разобранные на части палетты. В этом случае вам придётся добавить к инструменту гвоздодёр, наждачную бумагу или электрический ошкуриватель. Получится на редкость недорогой и красивый результат! Зеркальная плитка

Стекло в отделке фартука — не новая идея. Оригинальность в том, что мы предлагаем использовать не прозрачное стекло, а отражающие поверхности. Это может быть зеркальная плитка, узкая или квадратная, либо неровные кусочки пластика или металла, покрытые амальгамой. Выбирайте, а в зависимости от выбора не забудьте взять:

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клей для пластика или металла;

основу из дерева или другого материала, на которую вы будете крепить детали, формируя блоки;

крепления для соединения блоков на стене.

Конечно, такая поверхность сложнее в уходе, но красота стоит усилий. И пусть в этом зеркальном фартуке ваше лицо всегда отражается в комплиментарном виде! Обойный пэчворк

Ну и наконец — то, чего вы наверняка меньше всего ожидаете. Обои. Да, именно обои. Любые, какие есть в доме. Сразу все берите, доставайте, раскладывайте и начинайте мысленно составлять из них картинку. То, чем вы занимаетесь, следуя нашему совету, называется бумажный пэчворк. Представьте, так можно оформить модную кухню, куда будет приятно заходить, а при виде такого необычного фартука вам каждый раз захочется улыбнуться. Итак, вам понадобятся:

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все имеющиеся в доме рулоны и остатки обоев;

обойный клей;

основа, на которую вы будете клеить квадраты или прямоугольники, лучше взять фанеру;

ножницы или канцелярский нож;

линейка;

клей для фанеры или саморезы для крепления готового фартука к стене;

бесцветный лак или закалённое стекло.

Описывать процесс излишне. Смотрите на фотографии и придумывайте свой неповторимый узор. Не спешите сразу наклеивать детали на стену или на основу — в процессе творчества визуальная концепция может поменяться. Но в любом случае ваш декор будет уникальным, не говоря уже про его стоимость из категории «дешевле — только даром».