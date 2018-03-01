Какие правила декора стоит нарушить

Как обустроить свой интерьер необычно и эффектно? Всегда ли нужно следовать определённым строгим правилам? Что получается, если попытаться их нарушить? Смотрим примеры и черпаем вдохновение.

Декорирование интерьеров — это и наука, и искусство. Как в каждой науке здесь тоже есть свои законы, их изучают будущие профессионалы, мастера обустройства интерьеров. Но именно нарушение канонов превращает рутину в волшебство.

Авторский почерк мастера — это тоже умение нарушить канон, создать нечто нехарактерное для того или иного стиля, помещения, пожеланий владельцев дома или квартиры. И подобно яркому лучу солнца, внезапно вырвавшемуся из-за облаков, необычные решения преображают повседневность и становятся изюминкой интерьера.

У каждого опытного дизайнера есть какие-то находки, которые он использует в работе. Почувствовать, что именно можно сделать вопреки правилам, и не ошибиться, не испортить задумку — это редкая удача. Возможно, ваша фантазия тоже подскажет что-то необычное, что сделает ваш дом таким уникальным местом, где всегда будет уютно и красиво. Смотрите наши семь советов и вдохновляйтесь!

Первое правило касается выбора мебели в небольшую комнату. Дизайнеры знают: массивный диван и кресла сделают небольшое пространство визуально ещё меньше, и ощутимо. Вроде бы всё логично. Но поступим логике вопреки. Посмотрите, как уютно выглядит вполне себе солидная мебель, кажется, буквально втиснутая в скромное по площади помещение. Конечно, придётся чем-то пожертвовать, например отказаться от полок, стеллажей или крупных аксессуаров. А в целом выглядит неплохо, согласитесь.

Второе правило — зеркальное отображение первого. Большое пространство, например студийное, принято оформлять вокруг основной, крупной мебельной композиции. Есть твёрдое убеждение, что небольшие предметы растворяются, теряются в большом пространстве. Смотрим, как удачно нарушена и эта догма. Совет: использование ковров помогает зонировать помещение и слегка визуально укрупнить мебельные группы.

Третье правило — размещать мебельную группу на ковре так, чтобы ножки дивана заходили на край сантиметров на 10—15, а стулья и кресла не съезжали с ковра на пол даже в отодвинутом положении. Ну, допустим, ковёр ковру рознь, и ещё не факт, что нельзя сделать его главным «действующим лицом» в интерьере. Или хотя бы самостоятельным.

Четвёртое правило — потолок не должен быть ярче, чем весь остальной интерьер. И тут ничто не мешает вам от души поэкспериментировать. Конечно, нужно продумать, как расцветка потолка будет сочетаться с общей цветовой гаммой комнаты и перекликаться с аксессуарами.

Пятое правило: яркий, броский, активный цвет не должен превалировать над цветами-компаньонами. Не говоря уже о том, что жить в расцветке, характерной для бразильского карнавала, может только человек с железобетонными нервами и устойчивой психикой. А какого цвета радость, как вы думаете? Вот именно!

Смотрим и мысленно примеряем на свою квартиру. Совет: снизить активность ярких оттенков поможет зелень живых растений и обилие естественного света, льющегося в помещение через большие окна. И ещё один совет — перечитайте нашу статью о сочетании тёплых оттенков в спальне.

Шестое правило — минимально необходимый набор мебели должен быть в каждой комнате. Почти пустое помещение выглядит неуютно, сиротливо, незавершённо. А если вы любитель аскетической обстановки, да ещё можете себе это позволить — поздравляем! Осталось лишь выбрать те несколько предметов, которые заменят вам всё. По крайней мере в интерьере.

Наконец, правило седьмое. Последнее на сегодня, но не последнее в мире дизайна. А мир дизайна диктует условия размещения на стене фотографий, картин, постеров и рисунков. Будь то один предмет или композиция, оптимальная высота центра просматриваемых объектов должна располагаться примерно на уровне глаз человека среднего роста. Если вы хотите повесить семейные фотографии над диваном, нижний их ряд располагается на 40 см выше спинки этого предмета мебели.

Между каждым предметом рекомендуется оставлять 5—10 см. Но мы просто уверены, что главное — тот смысл и эмоциональный посыл, который вы вкладываете в подобный декор. А значит, ничто не мешает оформить полотнами или постерами всю стену, от пола до потолка, либо повесить их вплотную друг к другу. Если результат вас обрадует — вы всё сделали правильно. Поэтому не бойтесь нарушать правила и разрушать стереотипы!