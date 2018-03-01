5 вредных бытовых привычек

Забудьте все, чему вас учили в детстве. Привычка №1

Убирать постель, как только встали с нее, учат малышей, начиная с детсадовского возраста, а напрасно. Вы «запираете» в теплом сыром белье микробы и пылевые клещи, которые прекрасно размножаются в этой среде. Оставьте одеяло откинутым и проветрите кровать.

Привычка №2

Многие торопятся смыть за собой в туалете, только встав с него. Но оказывается, что спускать воду надо только при закрытой крышке унитаза. Мельчайшие водяные частицы могут разбрызгиваться на высоту до 2 метров, принося в помещение массу бактерий.

Привычка №3

Многие хозяйки моют окна в солнечную погоду, мол, грязь и пыль на стеклах лучше заметна. Оказывается, это еще одна вредная привычка. В теплую ясную погоду вода и очищающие растворы по ходу процесса испаряются, и остаются разводами на поверхности. Кстати, моющие средства надо наносить на тряпку или бумагу, а не на стекло.

Привычка №4

Чистота не всегда залог здоровья. Отоларингологи категорически не рекомендуют чистить уши. Сера ограждает барабанные перепонки от пыли и грязи и вдобавок служит природной антибактериальной смазкой. Ватной палочкой мы наносим микротравмы, забиваем серой слуховой проход и внедряем ненужные микробы и грибок, что приводит к инфекциям, боли и ухудшению слуха.

Привычка №5

Еще одно детское правило — чистить зубы после еды — тоже ошибка. Зубная эмаль ослабевает в кислотной среде. То есть, после пережевывания мяса, рыбы, фруктов, овощей и многих других продуктов. Зубной щеткой вы только способствуете повреждению эмали.