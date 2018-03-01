Ещё
5 вредных бытовых привычек
Далее:
Читайте также:
Ещё

5 вредных бытовых привычек 

WomanHit.ru 1 марта 2018
Фото: WomanHit.ru
Забудьте все, чему вас учили в детстве.

Привычка №1

Убирать постель, как только встали с нее, учат малышей, начиная с детсадовского возраста, а напрасно. Вы «запираете» в теплом сыром белье микробы и пылевые клещи, которые прекрасно размножаются в этой среде. Оставьте одеяло откинутым и проветрите кровать.

Привычка №2

Многие торопятся смыть за собой в туалете, только встав с него. Но оказывается, что спускать воду надо только при закрытой крышке унитаза. Мельчайшие водяные частицы могут разбрызгиваться на высоту до 2 метров, принося в помещение массу бактерий.

Привычка №3

Многие хозяйки моют окна в солнечную погоду, мол, грязь и пыль на стеклах лучше заметна. Оказывается, это еще одна вредная привычка. В теплую ясную погоду вода и очищающие растворы по ходу процесса испаряются, и остаются разводами на поверхности. Кстати, моющие средства надо наносить на тряпку или бумагу, а не на стекло.

Привычка №4

Чистота не всегда залог здоровья. Отоларингологи категорически не рекомендуют чистить уши. Сера ограждает барабанные перепонки от пыли и грязи и вдобавок служит природной антибактериальной смазкой. Ватной палочкой мы наносим микротравмы, забиваем серой слуховой проход и внедряем ненужные микробы и грибок, что приводит к инфекциям, боли и ухудшению слуха.

Привычка №5

Еще одно детское правило — чистить зубы после еды — тоже ошибка. Зубная эмаль ослабевает в кислотной среде. То есть, после пережевывания мяса, рыбы, фруктов, овощей и многих других продуктов. Зубной щеткой вы только способствуете повреждению эмали.
WomanHit.ru: последние новости
Дмитрий Нестеров: «Мы заехали в неблагоустроенное жилье –только голые стены и лестница без перил» В 78 лет Эммануил Виторган стал третий раз отцом Утяшева впервые показала фолловерам лицо двухлетней дочери
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность31
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело81
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой25
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников39
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение