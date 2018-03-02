Что можно сделать из старых игрушек

Наши руки не для скуки! А когда в кладовке (или в гараже, на балконе, под кроватью) скопилась гора старых игрушек, фантазия не дает покоя. И тут не так важно, кто ты — писатель, дизайнер, инженер… Если ты мама, в итоге получится что-то удивительное.

Креативная скульптура из старых кукол

Дизайнер Freya Jobbins использует лица, руки, ноги и другие части старых кукол для создания оригинальных масок, бюстов и скульптур. И пусть в них есть что-то пугающее, все равно невозможно отвести взгляд. Видимо, автору в детстве строго запрещали ломать Барби и Кенов, но дух противоречия оказался сильнее.

Сумка из дырявого мяча

В 2017 году в Берлине студия Abteil Designe представила на выставке сумочку Ball Bag — вариант переработки старого мяча. Российские обыватели, может, и посчитают этот дизайн спорным, но европейские модницы убежали домой в поисках ненужных кожаных мячиков.

Держатель для кукурузы из надоевших фигурок

Удобное кухонное приспособление, чтобы есть горячую кукурузу и не испачкать пальцы. Пластиковое животное разрезают на две части, вставляют с обоих концов острые вилки с двумя зубцами, и пожалуйста — дешево, безопасно, чисто.

Воротник из плюшевых зверей

Чтобы превратить обычную куртку в модель с показа известного модного дома, надо взять старые маленькие плюшевые игрушки и украсить ими воротник. Получится и гардероб обновить, и бюджет не пошатнуть.

Полка из маленького скейта

Дети вырастают не только из одежды, но и из игрушек: вчера вы купили ему первый маленький скейт, а сегодня ему нужен большой и модный, с каучуковыми колесами и автографом кого-то из знаменитостей. Не расстраивайтесь, старая доска пригодится в качестве книжной полки, особенно для комнаты мальчика.

Кресло из накопившегося «зверинца»

Если у вас скопилось много мягких игрушек, можете сшить их между собой и сделать мягкую накидку на кресло. Или целый плед. Или даже ковер.

Аксессуары из забытых игрушек

Чем угодно можно украсить ободки, заколки, брошки и даже кольца. Просто возьмите в руки игрушку и клей. Увидите, окружающие оценят ваш стиль «мне всегда 18».

Кашпо из бесполезных динозавриков

Какая флора без фауны? Поселите старого динозавра в джунглях из суккулентов. Или наоборот: посадите суккуленты в крупного динозавра! Такие кашпо будут привлекать внимание и заядлых ботаников, и тех, кто не питает чувств к домашнему озеленению.

Рюкзак из неудобного плюшевого гиганта

Из плюшевого зверя можно сделать детский рюкзак: вам нужно лишь извлечь наполнитель и пришить молнию с лямками.

Если же старые игрушки дороги вам как память, создать оригинальное изделие помогут специальные творческие наборы. Увлекательная игра-поделка надолго развлечет и вас, и вашего ребенка!

Любой вариант из предложенных станет поводом для гордости или как минимум поста в «Инстаграме». Но мы уверены, что вы знаете еще миллион способов сделать нужное из ненужного и вдохнуть жизнь в вещи, которые хранят воспоминания. Поделитесь?