Как обновить интерьер к весне: 7 советов профи

Освежить интерьер, не прибегая к серьезному ремонту, совсем не сложно. Как это сделать — рассказала дизайнер Анна Ковальченко.

Самый простой способ привнести в интерьер весеннее настроение — украсить его растениями. Ничто так не добавляет жизни в домашний декор, как цветы в вазе или новое растение в кадке.

Подоконник на кухне можно декорировать всевозможными пряными травами — кинзой, базиликом, петрушкой и мятой.

Если зимой нам хочется тепла, уюта и неторопливых разговоров возле камина, то весной душа просит побольше света и пространства. Этого можно добиться простой перестановкой мебели — убедитесь, что предметы интерьера не блокируют свет из окна и движение по комнате.

Весной выбирайте светлые пастельные тона — они добавят света в пространство и визуально расширят его. А при помощи контрастного цвета можно обыграть различные зоны в помещении или подчеркнуть дизайнерский арт-объект.

Пора убрать теплые пледы и одеяла, а плотные занавески на окнах заменить легкими, струящимися тканями — например, из шелка и органзы. Добавьте ярких акцентов в интерьер, украсив диваны и кресла разноцветными подушками — можно отдать предпочтение цветочным и растительным принтам.

Повесив дополнительные зеркала на стенах, вы зрительно расширите пространство и сделаете его более легким и воздушным. Сделайте галерею из зеркал в разных рамах, поставьте зеркало во весь рост или же создайте настенное панно из зеркальной плитки.

Даже небольшие детали могут радикально изменить восприятие интерьера. Яркая картина или фотография на стене, дизайнерская ваза или настольная лампа сделают ваш интерьер по-настоящему радостным и весенним.

Балкон за долгий зимний сезон зачастую превращается в склад ненужных вещей — весной настало время навести в нем порядок и подготовить к летним посиделкам. Пара удобных стульев, компактный столик и растения — вот, пожалуй, и все, что нужно приобрести для балкона, чтобы сделать его уютным.