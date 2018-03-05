Как сделать гостиную своим отражением 

Создать красивую картинку недостаточно. Однажды владельцу даже самого гениального интерьера захочется внести в обстановку часть себя. Как это сделать, мы расскажем в нашей статье. Начать рекомендуем с гостиной.
В гостиной, несмотря на название, мы не так уж часто встречаем гостей, по большей части мы проводим здесь время с семьёй или наедине собой. В отличие от спальни, которую стараются сделать максимально спокойной и умиротворяющей, и кухней, где в первую очередь должно быть удобно готовить, гостиная может быть любой.
Однако мы склоняемся к мысли, что именно это пространство следует обустраивать в максимальном соответствии с собственным характером. В этом случае вы как хозяин всегда будете ощущать единение с интерьером, а любой ваш гость с порога будет понимать, в чей дом попал.
1. Пишите списки
Каждое большое дело начинается с плана, наш случай не исключение. Возьмите лист бумаги и напишите список того, что вы больше всего любите в интерьерах. Стиль, оттенки, присутствие или отсутствие металлического блеска, зеркал и открытых полок и так далее. В дальнейшем, опираясь на этот список и не отвлекаясь по мелочам, вы сможете успешно пройти весь путь до последнего пункта.
2. Начнём с простого
Вы можете остановиться на любом пункте, как только поймёте, что дело сделано. Именно поэтому мы начинаем с самого простого — с фурнитуры. Ручки, крючки и задвижки на мебели вашей гостиной должны соответствовать единому стилю, в идеале — вашему любимому.
3. Ищем ковёр
Напольный текстиль — вещь более чем серьёзная, способная оказать ощутимое влияние на атмосферу помещения, да и интерьер в целом. Ковёр может выступать цветовым акцентом, связующим стили звеном или просто быть приятным на ощупь и нейтральным по палитре. Ответьте себе на вопрос, чего именно вы хотите добиться, и смело принимайтесь за нелёгкий процесс поиска идеальной модели.
4. Смешиваем и комбинируем
У вас есть любимое кресло в спальне, очаровательный стеллаж в кабинете и несколько глиняных ваз на кухне. А ещё недавно вы видели ну просто фантастический винтажный глобус, который — вот незадача — ни с чем не сочетается. Что делать? Собирать всё вместе в гостиной!
5. Акцентируемся на характере
Всё, что характеризует вас как личность и может быть выражено в объективной реальности, имеет право поселиться в гостиной — любимая книга, вышитая вашей рукой подушка, часть геологической коллекции минералов или плакат с премьеры любимого фильма.
6. Задействуем стены
Стены — лучшие рассказчики. Однако вместо привычных предметов живописного или фотоискусства мы рекомендуем повесить на стену несколько «спорных» работ, которые наверняка будут вызывать вопросы у гостей. Эпатировать публику в этом случае неуместно, а вот развернуть дискуссию о месте искусства в жизни современного человека вполне приемлемо.
7. Развиваем тему стен
Молдинги не выйдут из моды в ближайшие десятилетия, мы вам обещаем. Их можно смело использовать для оформления интерьера любой стилевой направленности. А уж сколько существует вариаций их применения — и вовсе не счесть. Даже в эклектике им можно найти достойное место и подчеркнуть смелость и оригинальность хозяина интерьера.
8. Переходим к обоям
Считаете, что по-настоящему интересные модели обоев стоят слишком дорого? В брендовых магазинах сейчас можно за копейки приобрести остатки самых актуальных серий и при помощи тех же молдингов создать композицию, достойную публикации в глянцевом журнале.
9. Своими руками
Не умеете ни рисовать, ни лепить? Как показывает опыт, сейчас, чтобы создать нечто выдающееся, особыми навыками обладать необязательно. Вдохновитесь парой-тройкой предметов современного искусства и создайте собственный. Здесь же можно реализовать пункт 6.
10. Беритесь за кисть
Понравилось раскрашивать холст? Переходите на стены, мебель и потолок. Сомневаетесь? Используйте трафареты.