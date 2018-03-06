Выставка «Зажигательная Африка»

В залах экспозиции предстанет традиционный костюм народностей Южно-Африканской Республики во всём разнообразии — от монохромных одежд народа Сан до богатейших по цвету и фактуре нарядов народа Ндебеле. Все костюмы и сегодня используются в реальной жизни — одни каждый день, другие по особым случаям. Традиционный костюм будет дополнен современными предметами одежды, созданными с использованием национальных орнаментов и материалов, в числе которых работы ведущих современных дизайнеров ЮАР из мира высокой моды.