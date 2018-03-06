Выставка «Зажигательная Африка» 

В залах экспозиции предстанет традиционный костюм народностей Южно-Африканской Республики во всём разнообразии — от монохромных одежд народа Сан до богатейших по цвету и фактуре нарядов народа Ндебеле. Все костюмы и сегодня используются в реальной жизни — одни каждый день, другие по особым случаям. Традиционный костюм будет дополнен современными предметами одежды, созданными с использованием национальных орнаментов и материалов, в числе которых работы ведущих современных дизайнеров ЮАР из мира высокой моды.
Дизайн ЮАР будет раскрыт в работах лучших мастеров, победителей ежегодного государственного конкурса «Самые красивые изделия Южной Африки» ("Most Beautiful Objects in South Africa”). В рамках выставки пройдет кураторская экскурсия специалистов из Департамента культуры, спорта и отдыха провинции Мпумаланга Республики Южная Африка — Патриции Зита и Джабу Дламини. Выставка в Москве является продолжением успешной программы «Сезоны культуры Россия — ЮАР 2016 — 2017». Спикеры пресс-конференции, которая состоится 6 марта в 14:00 по адресу: ул Делегатская, 3: · Посол Республики ЮАР — г-жа Номасонто Мария Сибанда-Туси · Генеральный директор Департамента искусств и культуры ЮАР — г-н Вусумузи Мкхизе · Руководитель Департамента культуры, спорта и отдыха провинции Мпумаланга ЮАР — г-н Годфри Нтомбела · Директор Всероссийского Музея декоративно-прикладного и народного искусства — Елена Викторовна Титова · Представители Министерства культуры РФ. Организаторы выставки: Министерство культуры Российской Федерации Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства Национальный департамент культуры и спорта ЮАР Департамент культуры, спорта и отдыха провинции Мпумаланга Посольство ЮАР в Москве